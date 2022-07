„Je to jiné, než před rokem v letní přípravě. Cítím, že si tihle kluci si víc věří. Bylo to znát se Senicí i s Olomoucí a nakonec i se Zlínem. Prostě už to není tak, že by nás soupeř výrazně přehrával a my jen úporně bránili a čekali na nějakou standardku. Teď i s první ligou opravdu hrajeme vyrovnané zápasy. Třeba se Zlínem nám chybělo jen to zakončení, že jsme nebyli schopní proměnit ani jednu šanci. Jak to bylo v sobotu s Olomoucí. Ta nám sice dva góly dala, ale my jsme z těch svých šancí vstřelili tři a měli další příležitosti. Teď to bylo podobné, bohužel jsme ty góly nedali, a proto jsme prohráli. Ale herní projev, o který mně v této fázi jde především, je daleko někde jinde, než byl minulé léto,. Tehdy jsme z toho byli všichni, tedy my i hráči, trošku vyklepaní, protože jsme nevěděli, co ta druhá liga bude obnášet,“ ohlédl se za třemi důležitými zápasy.

Ševci si poradili i s Vyškovem. Ten se ve druhém poločase zlepšil

Utkání se Zlínem odehráli jeho svěřenci po pětidenním náročném soustředění ve Velkých Losinách, kam se tým přesunul přímo ze sobotního dopoledního zápasu ze Sigmou ve Slatinicích. Ještě odpoledne byl na programu trénink s tím, že pro hráče, kteří do utkání zasáhli nejvíc, měl regenerační náplň. Jak takové druholigové soustředění probíhá, přiblížil sám trenér.

„Ve čtvrtek ráno jsme měli výběh v parku, odpoledne jsme byli na hřišti. V pátek to byl výšlap s programem. Tedy kondičními, ale i zábavnými prvky, víceméně k utužení party. Bylo to pětadvacet kilometrů, vyšli v půl desáté a vrátili se někdy kolem páté. Po večeři šli kluci ještě do aquaparku na regeneraci. V sobotu dopoledne jsme to ukončili zápasem staří - mladí dvakrát pětatřicet minut. Odpoledne jsme se přesunuli zpět do Vyškova. V neděli a v pondělí měli kluci volno se svými individuálními tréninkovými plány a v úterý už byl normální trénink. Včera to byl zápas se Zlínem. Dnes a v pátek je trénink, v sobotu tento náročný blok doděláme utkáním se Slováckem,“ popsal Trousil závěrečnou fázi hrubé fyzické přípravy.

I v ní už samozřejmě piloval kádr pro boje ve druhém ročníku druhé ligy. Ve Vršavě se Zlínem nastoupila základní sestava: Kinský – Klesa, Matys, Štěpánek, Němeček – Zeronik, Lahodný, Weber, Krška, Kanakimana – O. Vintr. V poločase přišly větší změny. Do branky nastoupil Jícha, do pole Fofana, Cabadaj, Moučka, Kratochvíla, Ilko, Lacík a v 70. minutě ještě Traore.

Tedy plejáda nových tváří. Lodivod týmu, ale upozornil, že kádr zatím rozhodně uzavřený není. Konkrétně uvedl jen, že na hostování už odešli Dan Jambor, Karel Jaroš a Martin Macej, brankář Štěpán Spurný přestoupil do Hranic. Místo něj přišel Filip Jícha z Uherského Brodu.

„Teď musíme ještě řešit brankářskou pozici číslo tři a vypadá to na devatenáctiletého Aleše Kvapila z Prostějova. Kádr samozřejmě nemůžeme nafouknout, takže pro ligu chceme mít dvaadvacet hráčů plus tři brankáře. Kdo nakonec zůstane, to průběžně s vedením řešíme. Může být, že na postu je sice kvalitní hráč, ale prostě zůstane ještě vyšší kvalita. Je vidět, že přicházejí jiné typy než loni v létě, kdy nikdo nevěřil, že se ten Vyškov může udržet. Tehdy ti kvalitnější, co jsme oslovili, odmítali a přicházeli hlavně mladí neznámí kluci, kteří se chtěli prosadit. Teď musím říct, že ta kvalita přišla ještě lepší a zápasech s ligovými týmy ji hráči ukazují,“ pochvaluje si šéf vyškovské lavičky.

Přímo i nepřímo tak přiznal, že proto má letos mnohem příjemnější starosti a postavení než před výkopem nováčkovské sezony.

„Letos je to naopak. Loni jsme hledali, teď to musíme zkloubit tak, aby hráči byli perfektně připravení a mužstvo šlapalo. Naše výhoda je, že díky zahraničnímu majiteli se někdy povede přivést neznámého, ale nadstandardního hráče z cizí země. Čekáme, že tento týden přijdou ještě tři takoví na zkoušku a já si myslím, že přivedeme i jednoho hotového útočníka, což je ovšem otázka nabídky. Všichni takového hráče hledají… Ale ani, když z toho nevyjde nic, nebudeme brečet. Kádr se formuje a vypadá to velmi dobře,“ ujistil Jan Trousil.