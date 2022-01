V zimní přípravě se Šustr chystá obhájit pozici vyškovské brankářské jedničky

Podzim sice ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE pro zranění nedochytal, ale přesto jej ze svého pohledu i bilance týmu hodnotí kladně. Po přestupu ze Zbrojovky se brankář Martin Šustr zařadil mezi stavební kameny základní sestavy fotbalistů MFK Vyškov. I díky němu se nováček druhé fotbalové ligy po neúspěšném startu soutěže vypracoval do nesestupového pásma. On sám to vidí především ve výborné partě.

Martin Šustr, brankář MFK Vyškov, podzim 2021. | Foto: Deník/ Redakce

„Nálada v kabině byla od úplného začátku výborná. A dokázali jsme ji udržet i v té nepříjemné úvodní sérii. Dobrá parta byla základem našeho úspěchu. Dlouho se nám nedařilo proměnit kvalitní výkon ve tři body. Zlomovým zápasem podzimu byl Prostějov. Pak jsme byli hodně produktivní a pomohlo nám to do zbytku podzimu. Výsledkově se nám tedy nepovedl začátek a bohužel i konec soutěže, což je škoda. Já osobně bych nejraději vymazal zápas ve Vlašimi, tam se mi to nepodařilo. Ale raději koukám dopředu a určitý základ pro jaro jsme udělali. Bodů mohlo být i více, ale po tom začátku musíme současný počet brát,“ shrnul podzimní část jednatřicetiletý gólman. Za Sigmu Olomouc a Baník Ostrava odchytal po pěti zápasech v nejvyšší soutěži. Při první vyškovské štaci v sezoně 2018-2019 stál v brance čtrnáctkrát. Stejný počet si pak připsal v další sezoně v druholigové Líšni, odkud se přesunul do Zbrojovky, se kterou postoupil do I. ligy. V postupové sezoně tam odchytal devět zápasů, v nejvyšší soutěži pak přidal dalších deset startů. Takže návrat do Brna na Srbskou ve vyškovském dresu pro něj mohl být hodně emotivní. „Já to tak neberu. Na druhou ligu přišla nadstandardní návštěva a celkově to byl dobrý zápas. Jen je škoda, že jsme nezvládli závěr utkání. Klobouk dolů před klukama i za ten jeden bod,“ chválil spoluhráče za výkon v nejatraktivnějším utkání podzimu. Po utkání na Zbrojovce stál v brance ještě ve dvanáctém kole ve zmíněném utkání ve Vlašimi (porážka 1:5). Do té doby nechyběl ani minutu, od Vlašimi naopak už žádnou nepřidal. Tři zápasy dochytal Štěpán Spurný . „Chci chytat každý zápas, ale zranění k fotbalu patří. Spura (Štěpán Spurný, pozn red.) mi dělal celý podzim výborný servis a dobře se připravoval. Když naskočil, tak svou roli zvládl parádně. Tak by to mělo fungovat a jsem rád, že můžu mít takového parťáka! Odchytal jsem dost zápasů, některé byly lepší, jiné horší. Vítězné zápasy jsme odehráli buď s nulou nebo na jednu branku vzadu, takových zápasů musíme na jaře zvládnout víc,“ upozornil. V posledním kole Vyškovští prohráli na domácím stadionu v Drnovicích s Třincem, který byl tehdy v tabulce předposlední a na MFK ztrácel sedm bodů. Výhra by týmu zajistila mnohem klidnější pozici pro jarní část. Martin Šustr už byl připravený se do branky vrátit, ale trenér Jan Trousil neměl důvod změnu v brance dělat. V zimní přípravě, která začne v pondělí, tedy bude zajímavé sledovat i minisouboj o post brankářské jedničky, přičemž velký talent v pohárovém utkání se Zlínem prokázal v brance i jednadvacetiletý Kamerunec Boris Junior Essele. „Především v zimní přípravě čekám dřinu, ale ta je opravdu potřeba. Musíme být na jaro připraveni. Teď už nás nikdo nepodcení a my potřebujeme ještě dost bodů ke splnění našeho cíle,“ konstatoval odchovanec FC Boskovice.