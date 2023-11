Ve finále druhé ligy Vyškov - Dukla půjde o špici i pohodu pro zimní přípravu

Titul podzimního mistra už mají v kapse. Teď potřebuji dobře vykročit do jara. Zní to trochu paradoxně, ale je to fakt. Po polovině soutěže jsou fotbalisté MFK Vyškov v čele tabulky FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, která o víkendu předehraje první jarní zápas. A bude to bude letošní vyvrcholení jako hrom, jednoznačné podzimní finále. Lídr MFK v Drnovicích zítra dopoledne přivítá druhou Duklu Praha!

Snímek je z MOL CUPu Dukla Praha - MFK Vyškov 3:1. | Foto: Michal Málek