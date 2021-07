V sobotu dopoledne se na domácím trávníku utkají v malém derby s tradičním rivalem z Moravskoslezské ligy Hanáckou Slavií Kroměříž. Tak, jak sliboval, bude trenér Jan Trousil už zkoušet nové adepty na dres druholigového nováčka.

MFK Vyškov – HS Kroměříž

Přípravné utkání, sobota 3. 7. (10.30), stadion Za parkem ve Vyškově

„Toto utkání bude vyvrcholením kondičního bloku přípravy. Třeba jen v tomto týdnu jsme měli pět náročných tréninků. Zítra zápas odehraje jedenáctka, která se nezná. Nastoupí noví hráči. Ti, kteří už podepsali smlouvy, ale budeme i zkoušet jiné. Takže tam bude Srb, Ukrajinec, Afričané, kluci z Olomouce, z Karviné, z Baníku Ostrava. Na začátku s nimi nastoupí Ondřej Vintr, který do dvou předchozích přípraváků nemohl nastoupit pro problémy s lýtkem, a do druhého poločasu půjdou další dva kluci ze stávajícího kádru,“ sdělil vyškovský kouč.

Mezi zkoušenými hráči budou převážně mladí fotbalisté, ale i zástupci střední generace s několika prvoligovými a druholigovými starty u nás nebo na Slovensku. Aktuálně má Trousil pod dohledem čtyřiadvacet fotbalistů. Ti, co nebudou nominovaní k utkání budou od půl deváté normálně trénovat pod vedením asistenta Josefa Mazury. V neděli a ještě i v pondělí budou mít hráči volno a od úterka tým najede na klasický dvoufázový tréninkový režim.

„Určitě ještě další hráči na zkoušku přijdou. Všechny chci vidět v zápase, a proto ve středu sehrajeme modelové utkání mezi sebou. Chci, aby mě přesvědčili, že na svých postech dokážou dominovat, odvést to, co od nich budeme chtít. Zítra i ve středu kluci spolu budou na hřišti poprvé, takže chápu, že to budou mít těžké, ale jinak to nejde. Potom už začneme pilovat kádr pro druhou ligu,“ zdůraznil lodivod MFK.