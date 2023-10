Nebyly to obavy, co trenér MFK Vyškov Jan Kameník vyslovil před druholigovým zápasem ve Varnsdorfu. Spíše upozornění na úskalí role velkého favorita v souboji prvního týmu tabulky s posledním. Utkání tyhle zkušenosti potvrdilo. Vyškovský lídr FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY na severu Čech jen remizoval 1:1.

Ilustrační. | Foto: Michal Málek

Pro remízu lodivod Vyškova proto nehledal příčiny v podcenění soupeře.

„My jsme do toho utkání nevstoupili dobře a řekl bych, že jsme se celou dobu do něj pořádně nemohli dostat. Nechci si myslet, že tam bylo podcenění, na toto téma jsme s hráči několikrát mluvili. Zdůrazňovali jsme, že Varnsdorf je potřeba respektovat. Takže si myslím, že jsme se celkově špatně nastavili, chtělo to do toho zápasu dát trochu víc emocí, větší komunikaci, víc se povzbudit. Prostě dát do toho něco, co tam scházelo. V tomhle si myslím, že jsme v porovnání s Varnsdorfem zaostávali,“ mj. po zápase řekl Kameník.

II. liga - F:NL:

FK Varnsdorf

– MFK Vyškov 1:1

Poločas: 0:0. Branky: 66. Samko – 72. vlastní (Kouřil). Rozhodčí: Kotala – Kříž, Bureš. ŽK: Samko, Zálešák – Bayo, Ilko, Němeček. Diváků: 590.

Varnsdorf: Vaňák – Ambler (82. Švanda), Kouřil, Kubista, Zálešák – Osaghae, Kříž (70. 0mon) – Gembický (70. Kristian), Kosař (60. Dufek), Rudnytskyy (60. Samko) – Firbacher. Trenér: Miroslav Holeňák.

Vyškov: Stejskal – Ilko, Lahodný (46. Falta), Musa, Štěpánek – Eneme, Metsoko – Kanakimana, Souaré (18. Němeček), Bayo – Diallo (65. Vintr). Trenér: Jan Kameník.

Favorit dokonce vyrovnával vlastencem domácího Kouřila. Přitom nelze říct, že by hosté neměli šance, že nemohli i vyhrát. Jenže i v koncovce to tentokrát skřípalo.

„Všechno nám hrozně moc dlouho trvalo, ve finálové fázi jsme byli nepřesní. To utkání se nám prostě nevydařilo. Pouštěli jsme soupeře do šancí a sami jsme nedokázali pořádně udeřit, i když těch příležitostí v pokutovém územísoupeře jsme si myslím měli docela dost. Ale scházela nám tam ta potřebná kvalita. Míče hráčům utíkaly, prostě nedokázali jsme je udržet, nedokázali jsme se vyrovnat s důrazem domácích hráčů,“ poukázal trenér Vyškova na herní příčiny dvoubodové ztráty.

V závěru se zápas změnil v přetahovanou o vítězství a dosáhnout na ně mohly oba týmy. Nad remízou proto moc nejásali ani domácí, kteří potřebují každý bodík k úniku z poslední pozice..

„Já si myslím, že z celkového pohledu je ta remíza zasloužená a spravedlivá pro oba týmy. Bylo sympatické, že Vyškov to chtěl strhnout na svou stranu, nebránila se remíza a vlastně oba dva týmy mohly vyhrát. My jsme měli v závěru velkou šanci, což nás mrzí, ale bodu s Vyškovem si velice vážíme, protože Vyškov je to velice kvalitní tým. Na druhou stranu jsem i kluků viděl velkou touhu už to konečně zlomit, protože to potřebujeme jako sůl. Na vítězství čekáme už strašně dlouho, takže jsem spokojený, to ano, ale v naší situaci a přesto, že jsme hráli s velmi silným soupeřem, je bod pro nás málo,“ sdělil domácí trenér Miroslav Holeňák.

„Ano, závěru jsem viděl, že oba dva týmy chtějí vyhrát, ale my jsme na to dneska neměli potřebnou kvalitu. Ve finální fázi, i když opticky jsme možná měli trošku víc držení míče. Jak jsem řekl, neměli jsme to správně nastavení v hlavách a z tohohle důvodu asi odešla i ta individuální kvalita, na kterou hodně spoléháme. Proto bereme s pokorou bod z venku a musíme za něj být rádi a na dalším utkání se musíme nachystat líp,“ dodal trenér Vyškovanů.