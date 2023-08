Souboj neporažených týmů nabídne sobotní utkání čtvrtého kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY ve Vlašimi, kam přijede lídr tabulky MFK Vyškov.

V minulém kole MFK Vyškov (bílé dresy) smetl Slavii Kroměříž 5:1. | Foto: MFKV/Michal Málek

Zatímco hosté jsou s čistým štítem samozřejmě velmi spokojeni, domácí asi moc ne. Stejnou nulu totiž mají i v kolonce vítězství, takže na třikrát vítězný Vyškov po třech kolech ztrácí už šest bodů.

Přitom měla Vlašim zaděláno na mnohem lepší bilanci. V prvním kole přišla v Brně se Zbrojovkou o vítězství pár minut před koncem a podobně tomu bylo následně v domácím utkání s Chrudimí. Oba zápasy skončily 1:1. Až ve třetím naopak musela dvakrát dorovnávat ztrátu ve Varnsdorfu a remízu3:3 zachránila až dvě minuty před koncem brankou Alberta Labíka. I ve Varnsdorfu ovšem zápas rozehrála vedoucím gólem.

F:NL - 4. kolo:

FC Sellier & Bellot Vlašim

– MFK Vyškov

Sobota 5. srpna, 17.00 hodin, stadion Kollárova ul.

Tabulka:

1. Vyškov 3 3 0 0 11:4 9

9. Vlašim 3 0 3 0 5:5 3

Vzájemné zápasy v minulé sezoně: Vyškov – Vlašim 1:1 (1:1), branky: 36. vlastní (Kulhánek) - 18. Suchan (pen.), Vlašim – Vyškov 0:1 (0:0), 65. Bayo.

To všechno jsou indície, které říkají, že hosty z Vyškova nečeká na chrudimském trávníku žádná lehká partie. Vyškovští na to ale budou připravení.

„Vlašim má velmi dobrý tým, kvalitní zejména na míči. Dlouhodobě skvělou práci tam odvádí trenér Martin Hyský. Pracuje tak, aby tým byl dominantní, aby hrál po zemi a konstruktivně. Z Vlašimi odchází řada hráčů do první ligy, což je známka velmi dobré práce. S Vlašimí jsem se jako trenér potkal s Jihlavou a na jaře i jeden zápas s Vyškovem. Všechno to byla velmi obtížná utkání, herně i po fyzické stránce. Bude tam potřeba spousta pohybu a může to i bolet. Takže nás nečeká nic jednoduchého. Vlašim tu svoji kvalitu dokazuje každým zápasem,“ upozornil trenér Vyškovanů Jan Kameník.

V souvislosti s jeho týmem se v posledním době stále více skloňuje role favorita. Pět gólů ambicióznímu nováčkovi z Kroměříže to ještě umocňnilo. Kameník už několikrát zopakoval, že i s tímto faktorem je třeba pracovat.

„Už před sezonou jsem říkal, že pokud chceme pomýšlet na nejvyšší cíle, tak se s tím musíme umět vypořádat, tu roli přijmout a v zápasech potvrzovat. A že to může být stále těžší a těžší, což výrazně platí právě pro zápas ve Vlašimi. Já doufám, že si to hráči velmi dobře uvědomují. Máme určitý dobrý vstup do soutěže a je potřeba to brát jako motivaci do další práce. Není místo pro uspokojení, jako že už jsme něco dokázali. My to musíme to dokazovat v dalších zápasech a snažit se být lepší a lepší,“ zdůraznil kouč MFK.