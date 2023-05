Sedm let, to je skoro jedna fotbalová kariéra. A u trenérů možná i víc, protože jejich angažmá v klubech bývá mnohem kratší. Bývalá velká opora zadní řad Zbrojovky, když ještě hrávala špici tabulky první ligy, a Slovácka Jan Trousil nastoupil do MFK Vyškov v roce 2016 ještě jako hráč, ale svoji první sezonu už dokončil jako trenér. Kormidlem A mužstva otáčel ve 186 utkání a navždy zůstane podepsán pod historickým postupem klubu do FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, tedy druhé nejvyšší české soutěže. Tu, prozatím, opustil po prohraném utkání Vyškova v Prostějově.

Jan Trousil se loučí s Vyškovem... | Foto: Deník/ Redakce

Své odvolání přijal sportovně, s nadhledem a pokorou. V hodnocení svého vyškovského angažmá byl upřímný a konkrétní a jak je mu vlastní, rozhovořil se šířeji. Povídání jsme vzali od začátku.

„Je to fakt dlouho, co jsem do Vyškova přišel. V červnu 2016 do třetí ligy jako hráč. Po podzimu jsme byli, jestli se pamatuju dobře, tak čtvrtí pátí. V lednu tu skončil pan Machálek jako trenér a Laďa Dudík (tehdy sportovní ředitel klubu, pozn. red. ) mně nabídl pozici trenéra. Já jsem chtěl ještě hrát a upozorňoval jsem, že to není úplně ideální skloubit to s trénováním. Takže jsme se dohodli, že až uděláme na jaře dost bodů a bude jasné, že nebudeme mít problémy se záchranou, takže pak můžu jako hráč skončit. Ale zimní přípravu jsem už měl na starosti celou. Myslím, že to bylo - tedy ten můj poslední zápas v dresu - ve čtvrtém pátém kole, kdy jsme vyhráli nad HFK Olomouc. Zrovna jsem slavil čtyřicátiny, takže jsem kluky pozval do restaurace a skončil s hráčskou kariérou. Pak jsem se už věnoval jenom trénovaní,“ vzpomíná.

Upozorňuje, že přišel do výborného mužstva, ve kterém stále působí David Němeček a několik bývalých spoluhráčů, jako například Michal Jeřábek v Líšni, úspěšně působí ve druhé lize. Za výjimečný, nebo nejlepší zápas označil podzimní výhru nad Líšní 7:0. Ten pro něj následně měl i jiný pozitivní dopad. Brněnský klub tehdy odvolal z funkce hlavního trenéra Josefa Mazuru.

„Pan Mazura mě trénoval ve Zbrojovce. Po tom prohraném utkání ho Líšeň přeřadila k béčku. Já jsem mu zavolal, jestli by nechtěl jít dělat do Vyškova k dorostu. Za asistenta jsem tehdy měl Tomáše Polácha, který skončil Hodoníně, ale pak si ho rychle vzala Zbrojovka k mládeži. Tak jsem Pepu oslovil, jestli by nechtěl ke mně přijít jako asistent a potěšilo mě, že bez zaváhání odpověděl ano. Naše spolupráce za těch nějakých pět šest let byla úplně super a gradovala, takže i on má velkou zásluhu na tom, že Vyškov je dnes tam, kde je,“ sklání „klobouk“ před svým starším trenérským kolegou.

Pro trénování třetí ligy dospělých měl Trousil sice kvalifikaci, ale i mnozí odborníci mu tehdy prorokovali, že nebude úspěšný. Že nemá žádnou praktickou trenérskou zkušenost, třeba v menším klubu, nebo z pozice asistenta nebo u mládeže. Následující roky ukázaly, že to byly liché obavy…

„Trenérskou kvalifikaci A jsem si udělal ještě jako hráč ve Zbrojovce, když ji tehdy trénoval Petr Uličný. Mně a Polonovi (Tomáš Polách) radil, ať si jdeme udělat trenérské áčko, aby to po skončení kariéry byl pro nás bonus. Měl pravdu. Takže Vyškov pro mě byla velká výzva, jít hned jako hlavní trenér k chlapům a ve třetí lize. Ale určitě jsem to měl jednodušší, protože jsem patřil do toho kolektivu, byl s těmi kluky na hřišti, hrál jsem s nimi zápasy, slavil výhry, truchlil po porážkách. Takže jsem tedy plynule přešel do pozice trenéra. Hodně mně pomáhal David Hodinář a v tom prvním půlroce to byl ještě Valda Horváth, který taky pak odešel k mládeži do Zbrojovky. Myslím, že to mé první trenérské jaro dopadlo dobře, skončili jsme sedmí. Ano učil jsem se, byl jsem vhozený do vody a učil se plavat. Jak vystupovat před kabinou, jakým způsobem mluvit k hráčům v zápasech. Myslím, si že i díky tomu mluvení, (úsměv) jsem to celkem zvládal a že to do té role trenéra všechno přešlo plynule,“ je přesvědčený.

Jako prvoligový fotbalista hrál pod slavnými trenéry, zmínil bouřliváka „Johna“ Petra Uličného. Jeho posledním šéfem byl Miloslav Machálek, který Vyškov přivedl z divize do MSFL, do druhé ligy pak Líšeň a do nejvyšší soutěže vrátil Zbrojovku. Přiznává, že všech si vážil a od všech chtěl načerpat co nejvíc z toho nejlepšího, co měli.

„V lize jsem se pohyboval dlouho, takže trenérů jsem zažil hodně. Snažil jsem se zapamatovat si, jakým způsobem vystupovali, jak řešili krizové situace a samozřejmě i ten klasický prakticky tréninkový proces. Takže když jsem začínal, tak jsem asi trochu kopíroval od každého něco, než jsem si našel nějaký ten svůj styl. Ve Vyškově to pro mě bylo ideální, pan Dudík mě to nechal dělat podle svého a opravdu jsem se učil za pochodu. Tehdy jsem neměl vůbec žádnou představu o tom, jak dlouho tady můžu vydržet, jakým způsobem se to bude dál vyvíjet. Bral jsem to jako velkou výzvu a roli hrálo i to, že tady kousek od Vyškova mám domek, nějakých pětadvacet kilometrů ve Zbýšově. Takže to pro mě byla ideální štace a byl jsem rád, že jsem tu šanci dostal a hrozně jsem si toho vážil. Snažil jsem se fotbal dělat podle svého a poctivě a samozřejmě postupem času jsem si udělal nějaký svůj styl. Pro třetí ligu jsme si brali zkušenější kluky, se kterými jsem hrával a kteří sice ještě byli na sklonku kariéry, ale třeba v tu chvíli zrovna neměli takové vytížení v lize, anebo se pohybovali ve třetí lize. Měli jsme takový mix mládí plus ta zkušenost a vycházelo nám to tady. Chtěli jsme hrát fotbal, na který bude radost se dívat. S panem Dudíkem, jsem byli zajedno, že ty mladé kluky chceme posouvat dál, každý půlrok aspoň jednoho dva minimálně do druhé ligy. Aby ten profesionální fotbal pomaličku začali nasávat. A těch, co se jim to podařilo bylo dost,“ popisuje své první trenérské krůčky.

Moravskoslezská ligy tehdy vypadala jako strop možností, ale i přání vyškovského fotbalu. Teď Trousil skončil, protože se nedaří udržet přední pozice ve druhé lize a tedy šanci na postup do nejvyšší soutěže. I jeho rozbor příčin šel dost do hloubky.

„V roce 2017 nebo 2018, nevím přesně, když jsme byli ve třetí lize na čtvrtém místě, tak skončila nějaká podpora v dotacích a finančně to nevypadalo dobře. Bylo cítit, že pokud se do toho někdo nezapojí zvenčí, tak by se asi ve Vyškově liga neudržela. Pak se z ničeho nic objevili zájemci z Afriky. Přišli si obhlídnout stadion a vlastně po nějakém měsíci nabídli, že by do toho chtěli vstoupit. Takže pro nás to byla záchrana. Samozřejmě jsme na začátku moc nevěděli, co od toho čekat, ale musím říct, že ta spolupráce potom nabrala úplně jiných rozměrů. Ale tehdy ještě pořád ta fluktuace hráčů z Afriky nebyla tak veliká. Ze začátku tu byli jeden dva, až potom přišlo období, kdy jich v zimě přišlo víc. A tam jsme začínali tušit, že to nedělá úplně dobrotu. S majitelem jsme to řešili a myslím, že vyřešili velmi dobře. Zůstali opravdu jen ti, co se chtěli lepšit. Byl tady třeba Momo - Mohamed Tijany - který je teď ve Zbrojovce. To byl ten nejzářivější kamínek, který tady odsud vylítl jako příklad, jak chce klub fungovat. Ti kluci se střídali a vždycky to bylo tak, že jsme to vyhodnotili my. Ustálilo se to tak, že zůstali dva tři, maximálně čtyři afričtí hráči,“ připomíná Trousil na start klubu pod novým majitelem.

Odůvodněním jeho odvolání byly špatné výsledky v jarní části druhé ligy, přičemž ztráta na prvního nebo barážové pozice není veliká a ten postupový úkol byl při jeho odvolání stále splnitelný.

„Do druhé ligy jsme šli s tím, že klub by se v ní měl stabilizovat, a věděli jsme, že druhá sezona byla těžší. Takže jsme znova šli spíš s očekáváním, jakým způsobem tým bude druhé lize působit. Musím říct, že na podzim šlapal výborně a sami jsme si na sebe ušili ten postupový bič. Výsledky i herním projevem a plus to, co se předvádělo v Českém poháru. Když sezona skončila, tak pan majitel vyslovil přání, abychom se na těch nejvyšších příčkách pohybovali i na jaře. Udělali jsme nějaký plán včetně toho, jak se posílit. Na jakých postech, abychom mohli pokračovat tom trendu i na jaře. Bylo to nějakým způsobem domluvené a říkali jsme si, že by bylo ideální, aby do týmu přišli dva tři hráči se zkušenostmi z ligy. S dvěma už to bylo domluvené, tedy hráčem do středu zálohy a na pozici desítky. Chtěli jsme přidat zkušenosti, ale nakonec to bylo jinak. Přišlo dalších pět hráčů z Afriky a bohužel i na posty, které jsme měli obsazené a na které jsme posily nepotřebovali. Takže přišlo víc hráčů a ve finále jsme tady měli třeba šest stoperů, šest záložníků atd. Já jsem na to upozorňoval, že to je moc. Navíc, když béčko hraje jen první třídu. A posílat tyhle samozřejmě šikovné kluky hrát tak nízko jsem nechtěl. Ale prostě to tak dopadlo, že ti hráči tady zůstali a my jsme se s tím museli vypořádat. Takže jsme měli kádr dvacet pět hráčů plus tři gólmani,“ věci pro rozbor ústupu z pozic jen naznačil odvolaný lodivod.

Jaká stopa tedy zůstane ve Vyškově po Janu Trousilovi a co si z Vyškova odnáší on sám?

„Sám sebe hodnotit rozhodně nebudu, ale když se za tím ohlédnu, tak jsme prostě dělali práci, kterou jsme měli rádi. Přesto všechno, co jsem zatím řekl, zůstává Vyškov takový rodinný klub. Jestli někam jezdíte osm let, tak to ve vás musí zanechat stopu. Já jsem si vždycky zakládal na tom, že ti naši kluci musí být charakterově velmi dobří a myslím, že se nám to dařilo. Mám s nimi nadstandardní vztahy, voláme si nejen o fotbale. Řada z nich, které jsme jako mladé brali z ligy nebo béček v ligových klubů, tak si dokázali že tu druhou ligu mohou hrát důstojně. To je to, co mě těšilo a posouvalo pořád dál. Viděli jsme, jakým způsobem rostli a jak roste zájem o ně. To, co pro mě je taky obrovská škola je, jak se tady třeba uvedl brankář Tonda Kinský ze Slavie. Jaký udělal progres, jakým způsobem se chová jako profík. Je čest, že jsme s ním vůbec mohli pracovat a určitě to stejně chápou Pepa Mazura a trenér brankářů Rosťa Horáček, který je tady se mnou taky už těch šest let a který mě taky trénoval v Brně ve Zbrojovce. I pro něho to taky musela být radost, že dostal takovýhle klenot. O Tondovi určitě ještě uslyšíme. A jsou tu jiní, co přišli na hostování, Jarda Srubek, Franta Matys, Tomáš Cabadaj a další a další. Tady se z nich stali osobnosti, charakterově jsou to výborný kluci. Nemuselo se jim třeba dařit na hřišti, ale věděl jsem, že i když je nepostavím, že nebudou zapšklí a že kdykoliv budu potřebovat, tak se na ně můžu ve všem spolehnout,“ chválí.

Po svém odvolání bude mít Jan Trousil více času na rodinu a samozřejmě i na studium nejvyšší české trenérské licence. To začal v únoru minulého roku a před sebou má ještě necelý rok.

„Splnilo se mně velké přání a uvidíme, jak to dopadne. Každopádně ta skladba lidí, co se tam sešli, tak to bylo zase takové oživení, protože jsou to kluci proti kterým nebo se kterými jsem hrával v první lize. Takže vždycky se tam strašně moc těším, třeba příští týden jedu na čtyřdenní soustředění. Teď jsou tam i kluci, co jsou asistenti v první lize, Luboš Loučka ve Spartě a Jarda Köstl, který je dlouho dobu ve Slavii. Marek Bakoš v Plzni, Adrian Rolko, se kterým jsme startovali v osmnácti letech kariéru v Hradci Králové. Nebo Tomáš Čížek, výborný fotbalista. A jsou tam i mladí kluci, kteří dělají mládež a obohacují nás o tyto informace. Prostě strašně moc zajímavých lidí. Nedávno jsme byli v Lyonu, v sídle UEFA, kde mám přednášel taky Rafa Benítez a potkali jsme tam podobné veliké osobnosti. Učili nás třeba, jak komunikovat s vedením klubů a majiteli. A možná i proto jsem teď, od toho března začal víc dávat najevo ty svoje názory, jakým způsobem bych chtěl, aby fungovalo áčko, jakým způsobem posilovat kádr. Možná to nebylo někdy úplně příjemné, ale tak jsem to cítil a tak jsem to i někdy prezentoval…,“ potvrdil praktický význam získávání teoretických znalostí.

S vyškovským vysvědčením za všech těch osm let pro něho zřejmě nebude problém najít si ve fotbalovém hnutí novou práci. Na tohle téma ale moc hovořit nechtěl.

„Já jsem opravdu nečekal, že to nabere takovýhle směr, protože pořád jsme byli na dostřel špici. Nic jsem si nepřipravoval. Odešel jsem, nebo jsme byli odvolání, ze čtvrtého místa a ani mě v dobu nenapadlo, že Prostějov je můj poslední zápas a chystal jsem se na další. Člověka sice napadne, že se něco dít může, protože chápu, že hra může být velmi dobrá, ale když nedáváte góly, tak ty body prostě nepřibývají. Měl jsem připravený rozbor na Slavií, ale už k němu nedošlo. I takový je fotbal a já znovu říkám, že nebudu hodnotit sám sebe, a to jakým způsobem jsem se prezentoval ve Vyškově. Na to jsou jiní lidé, aby řekli, jestli to bylo dobré nebo ne. Sám pro sebe jsem si samozřejmě nějaké závěry udělal. Velmi si vážím spolupráce s Martinem Chalupeckým který zaštiťuje ten kontakt s majitelem klubem. Byl to můj šéf, ale náš vztah přešel z pozice nadřízeného a podřízeného v kamarádství. To platí i ostatních členech vedení klubu, celém realizačním týmu. Těm lidem, kteří to tady řídili v Čechách můžu jen poděkovat. O Pepovi a Rosťovi jsem mluvil, samozřejmě sekretáři Martinovi Neubauerovi, který to tady se mnou táhl celých těch osm let. Nebo Nedělka (vedoucí mužstva Martin Neděla), který tím neskutečně žil. Přišel za námi sám, že by to s námi chtěl dělat a makal. Je to obrovský srdcař. Nebo Andy (Masér Tomáš Andrés), před tím předtím Péťa Seidl. A přišel Foty (Fotis Maniatis), se kterým jsme proti sobě hráli v lize. A všichni ti před nimi, ty kluky to tady fantasticky stmeluje,byli jsme opravdu obrovská rodina. Vůbec jsme se nerozešli ve zlém a ani nemám proč bych se rozcházel ve zlém. A nesmím zapomenout na Drnováky. Za ty dva roky, které jsme tam zažili. A samozřejmě všem fanouškům, byli skvělí a vždycky se nám snažili pomoc. Ano, opravdu obrovská fotbalová rodina a vlastně jen jediná věc mě mrzí, kvůli těm klukům. Nejtěžší, co pro mě bylo, tak když jsem v ten čtvrtek odpoledne jel za klukama na stadion nějakým způsobem prezentovat to, že už je nepovedu. Tak to byl nejtěžší rozhovor pro mě v kabině za těch osm let. S mluvením, jak víte, problém nemám, ale tam jsem byl úplně vedle a bylo to pro mě velice těžké a emoční. A to nové angažmá? Je to asi týden od odvolání a těch pozitivních telefonů od lidí, co s fotbalem mají co dočinění, jsem měl opravdu dost. Ale opravdu nezávazných. Je měsíc do konce soutěží a rozhodně nebudu teď nic uzavírat nebo podepisovat. Děti jsou rády, hlavně ten nejmladší, že doma trávím více času. A taky si něco udělám kolem baráku a zahrady, protože za tu dobu, co jsem s fotbalem byl furt pryč, tu mnoho věcí potřebuje vyspravit. A taky manželka je ráda, že jsem víc doma… Ale jak se znám, fotbal mně rychle začne chybět, nebo vlastně už mě chybí! Ve Vyškově jsem prožil osm krásných let, na které budu vždycky rád vzpomínat, ale určitě platí, že vždycky něco končí a něco nového se začne.