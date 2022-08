A co víc, minimálně do podvečerního zápasu Vlašim – Líšeň se mohou hřát v čele tabulky FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Sesadí je z něj jen vítězství brněnského týmu.

Přesněji řečeno, obrat v dění na hřišti začal zhruba už po třiceti minutách, kdy domácí trenér Jan Trousil nahradil do té doby na hrotu nevýrazného Davida Kratochvílu pohyblivějším Afričanem Alexisem Alequem. Do té doby v utkání jasně dominovali hosté.

II. liga – F:NL

MFK Vyškov

– FC Silon Táborsko 3:1

Poločas: 0:1. Branky: 55. a 70. Fofana, 57. Kanakimana – 17. Nešpor. Rozhodčí: Křepský – Pfeifer, Poživil. ŽK: Maniatis (kondiční trenér), Ilko – Bezpalec, Kone, Mezera, Nešpor. Diváků: 737. Hráno v Drnovicích.

Vyškov: Kinský – Ilko, Srubek, Štěpánek (34. Matys), Kubala – Fofana – Kanakimana, Weber (46. Cabadaj), Krška (75. Lacík), O. Vintr (75. Klesa) – Kratochvíla (35. Alégue). Trenér: Jan Trousil.

Táborsko: Kotek – Kone, Navrátil, Mezera (63. Musa) – Plachý (78. M. Šplíchal), Kopřiva (78. Provazník), Bezpalec, J. Mach, Kopřiva, Tusjak. – Nešpor (63. Varačka), Babacar (63. Tolno). Trenér: Radoslav Kováč.

„Alexis je u nás už měsíc a půl. Když přišel, tak předváděl výborné výkony, ale pak se zranil. Teď už čtrnáct dnů trénuje a je vidět, že je to rozdílový hráč. My tam máme hodně bojovníků, ale ta fotbalovost tam někdy trochu chybí. A on ji tam dnes přinesl. Od jeho příchodu jsme začali ovládat hru,“ upozornil vyškovský trenér na jeden z klíčových momentů.

Hned na začátku musel domácí brankář Antonín Kinský vyrážet tvrdou ránu Martina Nešpora na rohový kop. Pak Mamadou Kone nestihl dorážku zblízka skluzem. Hosté byli rychlejší, získávali prakticky všechny odražené míče a vyhrávali osobní souboje. V 17. minutě šli zaslouženě do vedení, když Babacar Sy chytře propustil za sebe centr z pravé strany a zkušený Martin Nešpor neměl problémy poslat míč do sítě. Další dobře rozehrané akce ale už do koncovky nedotáhli a dovolili domácím se nadechnout. A dokonce i možnost vyrovnat, ale v poslední minutě první části právě Aleque trefil z malého vápna bezmocného brankáře Františka Kotka.

Co se nepovedlo do poločasu, bylo bohatě naplněno po přestávce. Už z výrazné převahy vyrovnal po centru z trestného kopu nekompromisní střelou ze skrumáže Adama Fofana a o dvě minuty později obrátil skóre po své typické samostatné akci Bienvenue Kanakimana. A hosté odešli z trávníku.

„První poločas jsme odehráli dobře a možná jsme mohli přidat i další branku. Nedokážu pochopit jednu věc. V poločase nabádáme hráče, že musíme dál hrát stejně aktivně, ale my nepochopitelně prvních pět minut zalezeme. Fakt nechápu proč a navíc našimi velkými chybami necháme Vyškov vyrovnat a chytit se. Já si dávám otázku, jestli se třeba nebojíme vyhrát, protože všechny tři dosavadní zápasy jsme vedli, ale vždycky jsme dostali gól, který být nemusí. Ze situací, na které se dá připravit,“ rozpačitě jen kroutil hlavou trenér Táborska Radoslav Kováč.

Dvacet minut před koncem bylo hotovo. To zaúřadoval důrazný Aleque. Na levé straně už ve velkém vápně obral o míč obránce a zpětnou přihrávkou přesně našel Fofanu, který i svoji druhou šanci bezpečně proměnil.

„Byl to těžký zápas. Jsem rád, že jsme splnili to, co jsme si předsevzali před sezonou. Tedy že musíme zvládat především domácí zápasy. Bohužel do třicáté minuty se nám nedařilo nic z toho, co jsme si řekli a soupeř nás dostal pod tlak. Reagovali jsme tak, že jsme Vintra dali na hrot a dali jsme tam Alexise. Po jeho příchodu jsme převzali iniciativu a mohli jsme vyrovnat už do přestávky. V poločase žádný velký křik v kabině nebyl. Prostě jsme si řekli, že stav 0:1 není porážka a dá se s tím něco dělat. Ale musíme se dostat víc do hry. To se povedlo. Těší mě, že kluci jak na Spartě, tak tady po tom prohraném poločase zareagovali výborně a vrátili se ke své hře, kterou máme založenou na rychlých hráčích na krajích a těch kolmicích za obranu. Tři kola, sedm bodů. Asi jsme si ani sami nepředstavovali, že to bude takový rozjezd. A že jsme první? To opravdu neznamená vůbec nic a nic to s námi neudělá. Jsou to prostě jen tři odehraná kola,“ shrnul zápas Trousil.

Táborsko se ke stíhačce probudilo moc pozdě a tutovou šanci tři minuty před koncem Emmanuel Tolno zbrklým přestřelením branky stejně promarnil.