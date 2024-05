Stadionek Viktorie Žižkov není šťastným místem pro fotbalisty MFK Vyškov. Podruhé na jaře z něj odjeli s prázdnou. Po porážce od Sparty B, která tady hraje domácí zápasy FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, podlehli místní Viktorce. Rozhodující gól na 3:2 dal v závěru domácí Jiří Sodoma a využil tak přesilovku po vyloučení Raimondse Krollise v 64. minutě.

Nejen ztráta bodů, ale i jiné společné znaky jako duel se Spatrou, byly vidět na hře Vyškova. Především tedy hrubky v defenzívě a nezvládnuté standardní situace. Oba góly hosté dostali po rohových kopech, přičemž už v osmé minutě hlavní rozhodčí Pechanec domácím Sodomovu dorážku po centru z rohu neuznal pro jeho ofsajd.

„Standardní situace jsou vždycky hlavně otázkou osobní zodpovědnosti za prostor nebo hráče. A my jsme jim při nich nechávali naprostou volnost. Ty góly byly fakt laciné. To se týmu, který hraje o nejvyšší příčky, nemůže stávat a nám se to stalo opakovaně. Na tom musíme dál pracovat,“ lamentoval po utkání zklamaný trenér MFK Jan Kameník.

II. liga-F:NL

FK Viktoria Žižkov – MFK Vyškov 3:2

Poločas: 2:1. Branky: 20. Klusák, 33. Batioja, 85. Sodoma – 31. Krollis (pen.), 52. Bayo. Rozhodčí: Pechanec - Hádek, Malimánek. ŽK: Medýnský (as. trenéra) – Aberkane, Mafwenta, Ab. Sylla, Krollis. ČK: 64. Krollis. Diváků: 1432.

Žižkov: Bajza – M. Richter, Broukal, Tregler, Klusák – Petrák – Jirásek, Sixta (73. Rosa) – Prošek (87. Muleme), Sodoma (87. Kovinić, 90+2. Hönig), Batioja. Trenér: Marek Nikl.

Vyškov: Borek – Ilko, Straalman, Musa, Aberkane (46. Němeček) – Eneme (44. Bayo), Ab. Sylla, Mafwenta (46. Delferriere) – A. Svoboda (76. Diallo), Krollis, Fomba (87. Schön). Trenér: Jan Kameník.

Ve dvacáté minutě nechali obránci ve vlastním velkém vápně dost času a prostoru Davidu Klusákovi k efektní otočce, po které nechytatelně vymetl šibenici. Hosté sice častěji drželi míč, ale do nějakých slušných příležitostí se nedostávali. První nebezpečnou byla až ve 23. minutě »jedovatá« přízemní rána Santiaga Enemeho, kterou domácí gólman Pavol Bajza vyrazil na dlouhou ruku. První kombinace vyšla Vyškovanům ve 31. minutě a domácí David Broukal musel pronikajícího Abdallaha Aberkaneho ve velkém vápně zastavit jen za cenu faulu. Raimonds Krollis nařízenou penaltu bezpečně proměnil.

Radost na vyškovského tábora ale trvala jen necelé tři minuty. Po Treglerově centru z rohu neměl na zadní tyč zase »zapomenutý« Equádorec Augusto Batioja problém prostě strčit míč z metru do sítě.

„Do utkání jsme vstoupili velmi laxně, dělali jsme zbytečné chyby a soupeře jsme pouštěli do nebezpečných situací. Byli jsme pomalí v kombinaci, domácí hráči se zatáhli do takového hlubšího postavení a my jsme to tou pomalostí těžko dobývali,“ shrnul vyškovský lodivod nevydařený první poločas.

Do zápasu vyslal Kameník stejnou základní jedenáctku jako proti Varnsdorfu, ale v přestávce už přišly úpravy. Ze hřiště stáhl Mafwentu a Aberkanea a ofenzívu přišli podpořit Němeček s Delferrierem. Efekt se dostavil prakticky okamžitě. Ani domácí situace po rohových kopech moc nezvládali, a také vyrovnávající Fahad Bayo neměl na zadní tyči po rohu žádného hlídače.

Určitě rohodující moment celého zápasu přišel v 64. minutě. Krollis dostal uličku mezi stopery, prakticky šel sám na branku, jenže se zakončením váhal tak dlouho, až ho obránci stačili zablokovat. Bohužel si neodpustil »rybičku«, kterou Pechanec ocenil žlutou kartou a protože už byla druhá, šel vyškovský kanonýr pod sprchy. Místo vedení tak Vyškov pokračoval v deseti…

Přesilovku sehrála Viktorka zkušeně. Trpělivě si připravovala útoky a v 85. minutě jeden z nich zakončil dorážkou zpětné přihrávky zblízka Sodoma. Pro něj trochu satisfakce, protože krátce před tím své sólo také zakončil střelou do Borkovy sítě, ale gól pro ofsajd nakonec hlavní arbitr po poradě s pomezním Malimánkem odvolal.

„V poločase jsme udělali nějaké změny, něco jsme si k tomu řekli a vstup do druhé půlky byl dobrý, aktivní. Měli jsme tlak a ze standardy jsme srovnali na 2:2. Samozřejmě potom utkání ovlivnila ta červená karta. Museli jsme pak hrát z trochu hlubšího postavení a čekali jsme na nějakou svoji šanci z rychlého protiútoku. Bohužel se nám to nedařilo a naopak jsme jsme v závěru inkasovali, i když jsme byli v relativně dobrém obranném postavení. Na to se musím podívat,“ konstatoval po zápase kouč MFK.

Porážka znamená, že Vyškov na druhém místě opět na vedoucí Duklu Praha ztrácí čtyři body. FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA má nyní programu anglický týden. Ve středu 8. května Vyškovští přivítají v Drnovicích Jihlavu. Výkop bude v 17.00 hodin.