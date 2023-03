Po podzimním derby FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY MFK Vyškov – SK Líšeň v Drnovicích panovaly v domácích ochozech trochu rozpaky. Hosté zvítězili (2:1) dvěma penaltami a minimálně jednu domácí fanouškovský tábor zpochybňoval. Sobotní vítězství Vyškovanů v Líšni tak mnozí brali jako satisfakci, protože o něm rozhodl pokutový kop proměněný Ondřejem Vintrem. On sám to ale takto nebere.

Ondřej Vintr (22) proměňuje penaltu za faul na Barnabáše Lacíka (18). | Foto: mfkvyškov.cz

„Jde hlavně, o to že jsme je porazili tady na jejich hřišti. Odsud se body jen tak jednoduše nevozí. Hru mají přizpůsobenou na to menší a užší hřiště a za mě je to jeden z nejtvrdších týmů ve druhé lize. Hrají to všechno silově, ten fotbal tady nebývá moc pohledný a soupeře bolí. Ale je velice účinný. Takže jsem hlavně rád za tři body a je jedno jestli to bylo mou penaltou,“ zdůraznil vyškovský penaltový exekutor.

Kromě penalty samozřejmě ovlivnily výsledek i herní záležitosti. Vintr vyzvedl především práci vlastních obránců.

„Jak jsem naznačil, od první minuty bylo jasné, že to bude boj a navíc zápas o šest bodů. Myslím si, že naše obrana dneska fungovala perfektně. Líšeň nám hrozila v podstatě jenom z rohů a nějaké vypracované šance neměla. Ale musím říct, že my jsme v podstatě měli jen jednu v prvním poločase,“ dodal Vintr.

Ten přišel na hřiště v sedmdesáté minutě spolu s Lukášem Lahodným posílit střed hřiště. To se podařilo okamžitě. Po líšeňské ztrátě míče přišel rychlý brejk, Bayova průniková přihrávka Barnabáši Lacíkovi a při jeho dlouhé kličce faul brankáře Tomáše Vajnera. Penaltová střela pak byla vlastně prvním Vintrovým dotekem s míčem.

„Nabíhal jsem z druhé strany, takže jsem tu situaci úplně přesně neviděl, takže to nemůžu hodnotit. Ale rozhodčí to měl přímo před sebou, takže si myslím, že penalta byla nařízená správně. Nějakou satisfakci jsem opravdu necítil. Když jsem po ní šel na půlku, tak jsem si uvědomil, že to bylo v podstatě stejné jako v poháru Jablonci. Kopl jsem ji úplně stejně, čekal jsem do poslední chvíle jestli gólman skočí, nebo ne. Skočil, a tak jsem to dal doprostřed branky,“ popsal střelec svoji vítěznou trefu.

Žádné emoce si prý nepřipouštěl ani před jejím provedením, ani při vědomí, že není rozehraný a jak důležitý akt to za stavu 0:0 je.

„Takto jsem vůbec nepřemýšlel, hlavu jsem měl čistou. Já si na penalty věřím, že jsem schopný ji proměnit v jakýkoliv moment. I kdyby mě třeba trenér přímo střídal, aby ji šel kopnout, vždycky si věřím a vím, že to beru na sebe. V podstatě tady penalty kopu už rok, takže to musím vzít na sebe. Bylo to jasné i v Líšni. Ale kdyby to někdo chtěl zkusit, tak si myslím, že bych mu to nenechal,“ dodal s úsměvem.