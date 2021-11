Veledůležitému Vintrovu úvodnímu gólu už ve čtvrté minutě předcházela typická akce hrotového útočníka Pavla Simra, kterého trenér spíš využívá jako „žolíka“ v koncovkách zápasů, ale tentokrát nastoupil v základní sestavě.

„Pavel hrál od začátku, protože nemohl nastoupit Fofana, který u nás hostuje z Chrudimi. Proto jsem Pavlovi už před čtrnácti dny říkal, ať se pořádně nachystá, že půjde od začátku, aby vydržel co nejvíc minut. Pavel nám pomohl už při první brance, kdy tam podržel balón, hra se otočila a Ondra Vintr dokončil akci na 1:0. S Pavlem je naše hra úplně jiná, protože i jeho akční běhací rádius je úplně jiný. Samozřejmě, nemůžeme po něm chtít, aby v rychlosti presoval a napadal hráče. Pod ním to kluci musejí víc oběhat. Prostě už má svůj věk a styl hry. Chtěli jsme po něm, aby se pohyboval mezi stopery, aby udržel balon, a to se podařilo čtyřikrát, takže on svůj úkol splnil a výrazně přispěl k výsledku 4:1,“ popsal hru svého kanonýra Trousil.

Svoji druholigovou premiéru, a také hned v základní sestavě, zaznamenal brankář Štěpán Spurný, který v bráně nahradil dosavadní zraněnou jedničku Martina Šustra.

„Šustr měl už před Zbrojovkou problémy se zády, ale ve Vlašimi chtěl chytat, i když nebyl úplně zdravotně připravený. V zápase vyrobil pár věcí, které by asi gólman vyrobit neměl. Proto, když jsme rozebírali ty chyby, tak jsme se shodli, aby si odpočinul a doléčil se, a že teď je ten čas pro Štěpána. Nejsem si jistý, ale asi to bylo jeho první druholigové utkání a jsem proto moc rád, že to správně využil,“ ocenil Trousil.

V 73. minutě vyběhl na hřiště Martin Macej, který do Vyškova přišel především dávat góly, ale prakticky se dosud víceméně léčil z nějakých zranění a nemocí. Vystřídal sice Pavla Simra, ale na hrotu se moc nepohyboval. Vzhledem k danému stavu vyškovského kádru dostal v rozhodnutém utkání jiné úkoly.

„Po jejich gólu nás vzadu trochu zlobili, takže jsme nechtěli, aby se přitáhli a dali branku na 4:2. Máca měl za úkol všechno oběhat, protože někteří kluci, zejména na krajích, už toho měli opravdu dost. Jiná varianta prakticky nebyla. Díky tomu, že máme zraněné a nemocné hráče, tak na kraje nemáme kam šáhnout, na lavičce vlastně nebyl hráč na kraj a dozadu. A kraje nám začaly odcházet a díky tomu nás soupeř trochu přitlačil a měl tam jednu dvě situace, které mohly všechno ještě zdramatizovat. Máca splnil, co jsme po něm chtěli a celkově jsem rád, že to kluci zvládli jako mužstvo. Že splnili úkol a Chrudim jsme nechali pod sebou,“ doplnil vyškovský lodivod své hodnocení.