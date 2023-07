V historické druholigové premiéře porážka na Julisce se slavnou Duklou Praha 1:2, v loňském vstupu do sezony výhra 3:0 doma nad Chrudimí. Třetí vstup fotbalistů MFK Vyškov do nového ročníku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY s Příbramí přes šance na obou stranách směřoval k remíze. Za pět minut dvanáct, nebo možná přesněji dvě minuty po dvanácté ji odmítl Fandje Touré.

V souboji minulých neúspěšných barážových uchazečů o I. ligu upravil na konečných 2:1 ve druhé minutě nastavení herních prodlev.

„Tři body jsou obrovsky cenné a hráčům za ně patří poděkování, protože to bylo proti velmi solidně hrajícímu soupeři. Je to obrovská vzpruha a do následujícího týdne i motivace tvrdě pracovat. Hráči do toho šli a zasloužili si to. Vstup je tedy dobrý, ale pokud ty tři body mají mít nějaký význam, tak na ně musíme navázat v následujících utkáních,“ neskrýval radost trenér Vyškovanů Jan Kameník.

Po utkání sice poukázal i na věci, které nebyly tak úplně v souladu s jeho představami, ale to na začátku soutěže považuje za přirozené. Vždycky to trvá nějakou dobu, než se mužstvo dostane do soutěžního rytmu, než si sestava, jak se říká, sedne. Navíc, když se ta jeho základní obměnila z více než poloviny. Z tohoto pohledu hodnotil i výkony nových tváří. Konkrétně zmínil Idjessi Metsoka a Amidou Dialla.

„Spokojenost je částečná. Samozřejmě možná až teď vlastně poznali, jakým způsobem se česká druhá liga hraje. Přípravná utkání jsou vždycky trochu jiná, než soutěžní a až ostrý zápas prověří připravenost a kvalitu. Dneska tam byly rezervy. Na druhou stranu musím opravdu ocenit přístup a aktivitu obou těch nových kluků. Na to, že to je pro ně všechno nové a jsou s námi defakto jen měsíc a pár dní, tak musím říct, že pracují velmi dobře a že si za tím svým jdou. Dobře zapadli do kabiny a je s nimi dobrá spolupráce. A jestli tenhle výkon můžeme považovat za, řekl bych dobrý, tak určitě je před námi ještě výzva to ještě zvednout, protože v nich určitě je velký potenciál. Rozhodně mají na to, aby se zlepšovali a měli ta čísla, která od ofenzivních hráčů musíme očekávat a chtít,“ zdůraznil kouč MFK.

V podstatě novým článkem sestavy byl i brankář Filip Jícha, přestože je v MFK již delší dobu. V minulé sezoně byl dvojkou za ve Vyškově „vybroušeným“ talentem Antonínem Kinským, což rozhodně pro sedmadvacetiletého gólmana nebyla jednoduchá pozice.

„Předvedl slušný výkon. Situace, které měl vyřešit, ty vyřešil. V jedné měl možná hrát trošičku rychleji nahoru, ale to je drobný detail, který si probereme s trenérem brankářů na videu. Já jsem vnímal to, že máme gólmana, který nám pomohl a který v bráně působil jistě a zaslouží si, aby se s ním počítalo i nadále. Nějakou dobu působil za Tondou Kinským a musím říct, že se Filip té době choval velmi dobře. Působil pozitivně na hráče, i když věděl, že branky to má daleko. Dnes je to pro něj odměna za to, že byl trpělivý a vydržel. Dostal šanci a pomohl nám k vítězství. Jsem rád, že takoví kluci, kteří se dobře chovají a mají charakter, jsou nakonec za to odměněni,“ chválil Kameník.

V souvislosti s kádrem zopakoval, že se stále ještě může doplnit. Potvrdil, že byl na výběrovém kempu spolupracující fotbalové agentury Rainbow. Konkrétních tipů si přivezl několik, má ale logicky je ještě zveřejnit nechtěl.

„Ano, je výhoda, že v doplnění týmu můžeme těžit ze spolupráce s Rainbow Agency, která má celosvětovou působnost. Tam návštěva tam byla taková první a rychlá, protože v tom předzápasovém týdnu není velký prostor na nějaké stáže a já jsem hrozně moc chtěl být s týmem, abychom se dokázali dobře připravit. Na druhou stranu jsem vnímal, že je prostě dobré tam jet, potkat se osobně s těmi lidmi a dostat tam takové informace a poznatky, i po trenérské stránce a směrem do nějaké další spolupráce. Někteří hráči se nám tam velice líbili a teď se jedná o tom, jestli budeme schopni je sem přivést a jestli oni budou mít chuť se tady ukázat do druhé nejvyšší české soutěže. Takže je to tedy otevřené a v jednání a já doufám, že se něco podaří. Jsou tam konkrétní jména i posty, ale jména si nechávám pro sebe. Uvidíme, jak se ta situace vyvine. Určitě bychom chtěli po jednom hráči do ofenzívy, středuzálohy i do defenzívy,“ naznačil možné příchody.