Jako finalista minulého ročníku I. ligy byli Bučovičtí favority turnaje. Na uhájení této role se ale už v prvním utkání hodně nadřeli.

Český pohár

I. kolo – Kojetín:

Sokol Bučovice – Blue Volley Ostrava 3:2, VK Kojetín – Blue Volley Ostrava 3:1, Bučovice – Kojetín 3:0.

Pořadí: 1. Bučovice 6 bodů, 2. Kojetín 3, 3. Ostrava 0.

Sestava Bučovic: Kobolka, Neubauer, Červinka, Jakubec, Varous, Špelda, Minda. Trenér: Jaroslav Vlk.

„Blue Volley Ostrava je vlastně juniorka extraligového Black Volley Beskydy z Frýdku-Místku. Je to silný prvoligový tým a hlavně plný talentovaných, šikovných a výborně trénovaných mladíků. Měli jsme co dělat, abychom zápas dotáhli do vítězného konce. Byl to boj o každý míč. Museli jsme ustát velmi kvalitní servis soupeře, zvládnout jejich výborný útok a organizovanou hru. Své určitě sehrálo i to, že oni měli širší lavičku a mohli více střídat. My jsme si v té okleštěné sestavě museli opravdu sáhnout na dno svých sil a nakonec se nám podařilo vyhrát tie-break 15:12,“ popsal těžké utkání trenér Jaroslav Vlk.

Ve druhém zápase se na mladý ostravský celek vytáhl i domácí Kojetín, a tak se v závěrečném utkání hrálo o přímý postup do druhého kola.

„Cítili jsme, jak jsou domácí po výhře nad prvoligovým soupeřem zdravě nažhavení. Nechci říct, že to pro nás byl snadný zápas, ale rozhodně lehčí, než ten úvodní. Mezi zápasy byla velmi dlouhá pauza, a tak si naše sedmička mohla i trochu odpočinout,“ sdělil kouč sokolů.

Pro ně to byla v poslední herní příprava na start nového ročníku I. ligy. V něm v pátek 30. září Bučovičtí přivítají Liberec B (19.00) a o den později ČZU Praha (11.00).

„Teď budeme trénovat a musíme doladit určité herní věci, protože ne všechno nám zápasech fungovalo podle našich představ. I když musím říct, že všichni noví hráči i v Kojetíně určitě potvrdili, že budou posilami. Oficiální přípravný zápas už asi na programu nebude, ale nějaké tréninkové, modelové utkání mezi sebou určitě odehrajeme. A budeme se samozřejmě těšit na to, jakého soupeře nám určí pohárový los. Určitě to bude extraliga a hovoří se hlavně o Volejbalu Brno a Zlínu,“ naznačil Vlk, se Zbyňkem Čížkem člen bučovického trenérského tandemu.