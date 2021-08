Podobně hovořil i po obou předchozích. Druholigový nováček byl velkým favoritům v podstatě vyrovnaným soupeřem. „Vyškov byl strašně nepříjemný ve standardkách. Přímých kopů a rohů měl spoustu a trnuli jsme, aby mu tam něco nespadlo. Coby trenér jsem obrovsky rozpolcený. Jsem rád, že jsme vyhráli, ale výkon nebyl dobrý a lidem se to určitě nelíbilo jako předešlé zápasy,“ v podstatě opavský trenér Roman West potvrdil, že vyškovské úvahy o importu bodů byly opodstatněné.

Je nasnadě, že příčinou toho, že na vyškovském kontě není více než jeden bod, je právě Trousilem zmíněná málo efektivní koncovka.

„Druhý poločas jsme byli lepší. Vytvořili jsme si daleko více pozic, které měly skončit gólem. Když přišel na trávník Pavel Simr, byla znát jeho dominance ve vápně, ale bohužel se střelecky trápí a příležitost neproměnil. Filda Štěpánek potom v tutové šanci nastřelil prvního blokujícího soupeře. Kluci se však v těchto situacích všechno učí a já jim nemám vůbec co zazlívat. Jsem rád, jakým způsobem se v Opavě prezentovali. Pro X kluků to bylo poprvé, kdy hráli na takovém stadionu. Byla tady výborná atmosféra a mě těší, že se z toho nepodělali a Opava se do poslední minuty klepala o to, aby si odnesla vítězství,“ zdůraznil vyškovský lodivod.

Zcela zřetelné je, že v koncovce jeho týmu na hrotu chybí Martin Macej, který přišel z prvoligových Teplic, když před tím působil v Baníku Ostrava. Bohužel zatím laboruje se zraněním, které utrpěl v posledním přípravném utkání před startem FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.

„Ano, spoléhali jsme na něho, bohužel jsme ho zatím ani v jednom zápase neměli k dispozici. Kluci, co tam pravidelně nastupují jako Pavel Simr či Mára Vintr, dělají hodně práce a do šancí se dostávají. Věřím, že Macej by se v nich i prosadil,“ naznačil Trousil.

Ten si cení si toho, jak se hráči jako tým s nepřízní „osudu“ vyrovnávají a správně upozorňuje, že zatím není třeba ztrácet hlavu a být trpěliví.

„Hrajeme velice dobře po šestnáctku a předvádíme dobré věci, ale ve vápně, kde se rozhoduje o bodech, zatím máme problémy proměňovat naše příležitosti. Ale znovu opakuji, nikdo nevěší hlavu, protože herní projev je z naší strany velice dobrý. Navíc jsme v utkáních s Duklou, Líšní i Opavou nastupovali proti obrovským favoritům. Nám velkou radost z toho, že kluci, kteří hráli třetí ligu a zůstali s námi, zvládají požadavky druhé ligy velice dobře. Ať je to Němeček, Hanuš, Klesa či Simr, nikdo se neztrácí a vyrovnají se druholigovým hráčům. Potvrzuje to, že tým má velký charakter i chuť do hry. Musíme jen trochu prolomit to štěstíčko, abychom dali gól a nenechali favorita neustále v komfortní zóně. Zatímco máme šance a neproměníme je, oni z jedné situace dají gól. Ale věřím, že až branky přijdou, náš výkon ještě poroste. Ani tentokrát jsme to nevzdali, bojovali a kluci to odpracovali,“ chválí vyškovský lodivod.

Střelecké sebevědomí si vyškovští fotbalisté budou chtít zvednout už ve středu, kdy se v prvním kole domácí pohárové soutěže MOL Cup utkají s divizním Hodonínem. Zápas se bude hrát od 18.00 hodin v Rohatci. Čtvrté kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY s Táborskem pak sehrají v sobotu dopoledne v Drnovicích.