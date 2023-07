Devatenáct fotbalistů nasadil trenér fotbalistů MFK Vyškov Jan Kameník do posledního přípravného utkání na start nového ročníku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY proti slovenské prvoligové Skalici (1:1). A to na lavičce zůstali brankář Filip Jícha a oba vyškovští odchovanci Karel Jaroš a Lukáš Rogožan. Na tribuně se pak ve sportovních úborech s emblémem klubu pohybovalo několik dalších hráčů.

Idjessi Metsoko s manažerem Zbořilem | Foto: mfkvyskov.cz

Při hodnocení utkání vyškovský lodivod upozornil, že tahle jména a tyhle tváře nemusí být definitivní stav kádru jeho mužstva.

„Samozřejmě zápas nám zase něco ukázal, hráči se nám prezentují nějakými výkony. To znamená, začíná se nám to nějak utvářet, ale stále to přestupní okno je otevřené, takže se může stát, že v tom kádru bude ještě nějaký pohyb a uvidíme, jak to dopadne,“ jen nepřímo odpověděl na otázku do jaké míry má jasno o sestavě, nebo její hrubé podobě, pro první mistrovské utkání, které Vyškov sehraje sobotu 22. července dopoledne v Drnovicích s Příbramí.

Trocha zdrženlivosti či diplomacie je v tomto směru a pár dnů před důležitým zápasem logická a pochopitelná. Konkrétnější hráčský pohyb klub už zveřejnil na svých internetových stránkách. Vyškovské řady opustila po konci ročníku hned pětice hráčů, kterým skončilo hostování nebo smlouva. Brankář Antonín Kinský, František Matys, Jan Fulnek, Dan Jambor, Jaromír Srubek a Tomáš Cabadaj. Na přestup do Jablonce pak odešel Alexis Alegue a stoper Sampson Dweh zřejmě v tomto týdnu uspěl na zkoušce ve Viktorii Plzeň. Vyškovští fandové se emotivně rozloučili s kapitánem Michalem Klesou, který ukončil vrcholovou kariéru a nyní je ve funkci vedoucího mužstva.

Výčet příchodů, tedy těch již administrativně uzavřených, je kratší. Jak už bylo oznámeno před zápasem s Blanskem, své kontrakty podepsala dvojice zahraničních hráčů, Idjessi Metsoko a Amidou Diallo. Prvně jmenovaný přichází z francouzského Auxerre, kde prošel tamní mládežnickou akademií. Vyrovnávací gól Skalici byl jeho již třetím přesným zásahem ve vyškovském dresu a je tedy nejlepším střelcem týmu v letní přípravě. I Diallo sbíral fotbalové ostruhy ve Francii, konkrétně v C'Chartres. I on už je na vyškovské listině kanonýrů. Blansku dal vyrovnávací gól na 2:2 a hosté pak zvítězili 4:2.