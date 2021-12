Nemyslím si, že bychom v létě byli nějak přehnaně nervózní, byla to spíš výzva. Podle mě jsme stále ještě na cestě, ale směr máme dobrý.

Bylo těžké rozhodování vyškovskou nabídku přijmout? Uvažoval jste třeba i o odmítnutí? Co nakonec převážilo pro?

Už jsem to několikrát zmiňoval, že rozhodlo to, že jsem tady doma. Jediné dilema jsem měl, jestli se nevrátit na trenérskou lavičku, kde jsem měl také zajímavou výzvu. Velkou roli také sehrálo férové jednání jednatele klubu Martina Chalupeckého a směr, jakým se chceme ubírat.

Prakticky hned po potvrzení postupu vám řada lidí přisoudila osud prvního sestupujícího. Jak jste to prožíval?

Tak to je pravda. S náročností soutěže a naším administrativním postupem jsme byli vnímáni tak, že se hraje jen o jedno sestupové místo, a to jsou právě ty výzvy, o kterých mluvím.

Trenér MFK Vyškov Trousil hodnotí podzim _ I: Vzestup odšpuntoval Prostějov

Co bylo, a odpusťte to slovo, na začátku neprioritnějšího? Jaké další věci se postupně přidávaly? Překvapilo vás něco?

Nemyslím si, že překvapilo, ale každý takový postup nebo výzva má dvě roviny. Sportovní a organizační. Po sportovní stránce bylo potřeba poskládat ve velice krátké době konkurenceschopný kádr, který je schopný tu soutěž hrát a neztratit kontakt. To se myslím povedlo, i když i někteří hráči, které jsme oslovili, příliš nevěřili tomu, že jsme schopní hrát důstojnou roli. Druhá věc je organizační. Musíte pokrýt rozpočet pro profesionální soutěž, což v dnešní době je strašně těžké a kdo shání peníze na sport, tak ví o čem mluvím. A nám se k tomu ještě přidalo řešení stadionu, na kterém bychom mohli druhou ligu hrát.

Dalo se nějak využít blanenských zkušeností, kde jste byl na stejné funkci rovněž při historickém postupu mužstva do II. ligy?

V mnoha věcech to bylo podobné – kádr, rozpočet, stadion.

Jakou náladu jste měl po pěti kolech, kdy měl tým jeden bod a plnou lavičku marodů?

Zmiňovali jsme to i hráčům teď na posezonní společné večeři. Nebyli jsme sice v komfortní situaci, ale žádná nervozita opravdu nepanovala. My v těch zápasech vypadali dobře. Nedařilo se dělat výsledky, ale herně i počtem šancí jsme nezaostávali. Ba naopak. Věřili jsme, že to přijde a zlomilo se to v domácím zápase s Prostějovem.

Považujete tedy vystoupení a umístění týmu ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE za úspěšné?

Jsme stále na půli cesty, takže krotím přehnaný optimismus, ale plán pro podzim jsme splnili. Prostě jedeme dál za naším cílem, což je záchrana druhé ligy i pro další rok.

Co bylo nejpodstatnější, že se podařilo nepříznivý trend zastavit?

Trpělivost a klid. Trenéři takhle působili na hráče a vrátilo se jim to. Začali jsme proměňovat šance a výsledky přišly a možná pro někoho i hodně překvapivé. Dávali jsme najednou hodně gólů a dotáhli se do středu tabulky.

Jsou věci, které byste s odstupem času dělal jinak?

Vždy můžete udělat některé věci líp, ale takhle já nepřemýšlím. Musíte si stát za svými rozhodnutími a když víte nebo tušíte, že se to dalo udělat líp, tak to napravíte. Třeba v příštím přestupovém okně.

Ve kterém z prvoligových klubů se vám jednalo nejlíp o hostování hráčů?

Tak tady musím říct, že jsme nikde nenarazili. U mladých hráčů to musí být prospěšné pro všechny tři strany a v tomto jsme se pochopili. Druhá liga je pro kluky výborný odrazový můstek. Nám to pomůže, hráč má minutáž a do ligového klubu se pak vrátí vyhraný mladý kluk, kdy pak už záleží jen na něm, jak se prosadí dál.

Bylo těžké se smířit s tím, že mistrovské zápasy nesmíte hrát ve Vyškově? I když jako Drnovák asi budete tento „azyl“ hodnotit kladně, minimálně asi atmosféru, která by se ve Vyškově přes atletickou dráhu vytvářela mnohem hůře…

Říkal jsem to už v létě, že by Vyškov měl hrát ve Vyškově a do budoucna se pro to musí něco udělat. Pro první druholigový ročník jsme se dohodli na spolupráci s obcí Drnovice a místním fotbalovým klubem, protože stadion v Drnovicích splňuje vše, co pro licenci potřebujete. Máte pravdu, že je to prostě fotbalový stadion a má to své kouzlo. A co se týká diváků, tak to klobouk dolů, jak se k tomu postavili. Kolik chodí lidí a jakým způsobem kluky podporují za každé situace.

Trenér MFK Vyškov Trousil hodnotí podzim _ II: Chvála drnovickým ochozům

Předpokládáte, že přípravu na jarní část prožijete méně hekticky, klidněji, než ten podzimní start? Co v této době bude největším úkolem?

To doufám. Máme na to mnohem více času, ale hlavním cílem bude mužstvo z větší části udržet pohromadě. Na tom jsme se s trenéry shodli. Doplnění určitě přijde, protože i když jsme měli na podzim v kádru 24 hráčů, tak se nám ani jednou nestalo, že bychom někoho poslali na tribunu. Těch zranění, nemocí, absencí bylo opravdu hodně a v závěru podzimu jsme si to vyžrali až do dna.

Cílem je určitě dlouhodobější stabilizace mužstva ve II. lize? Co bude potřeba přidat k současným podmínkám, aby se to podařilo? Je možné uvažovat i o plné profesionalizaci klubu?

Jak jsme avizovali už v létě, nejdeme si nic zkoušet. Prostě jsme výzvu přijali, vzali jsme postup do profesionální soutěže vážně a uvidíme, jak se budeme postupnými krůčky stabilizovat. Jak jsem uvedl už dříve, není to jen sportovní stránka, kde se vám může přestat dařit a jste v problémech se záchranou. Ale hlavně ta organizační. Musíme vyřešit stadion a tím myslím dlouhodobě, musíme zkvalitnit regeneraci a všeobecně servis pro hráče, propagaci klubu navenek atd. Vzorem pro nás by měla být Líšeň, která už je ve druhé lize stabilizovaná, jak sportovně, tak organizačně. A když to dokázali oni, tak proč ne my.

Bude pokračovat trend zkoušení afrických fotbalistů? Je v tom nějaký systém?

Situace ve světě není úplně nakloněná, jak s covidem, tak pro udělování víz, ale nám se zatím v rámci možností daří kádr doplňovat i o tyto hráče. V létě se v přípravě zranil Frédéric Miyenga, kamerunský stoper, který se jevil velmi dobře a když vše půjde dobře, měl by nás doplnit ještě v zimní pauze. Zůstal tu nakonec jen Benny Kanakimana, který se stal miláčkem diváků a udělal obrovský progres. Je o něho zájem v ligových klubech a uvidíme, jak celá situace kolem něho dopadne. V průběhu podzimu přišel velmi nadějný brankář Boris Essele z Lyonu, který bude mít v zimní přípravě možnost prokázat své kvality a porvat se o post jedničky. Když vše dobře dopadne, tak by nás na jarní část sezony měli doplnit další hráči, většinou na ofenzivní posty. Je to prostě cesta, jak si můžeme pomoct, tak proč ji nevyužívat.