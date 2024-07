Stejné chyby stejné známky, chce se pro zápas fotbalistů MFK Vyškov ve druhém kole Chance Národní Ligy v Jihlavě citovat ze slavného filmu Oldřicha Lipského »Marečku, podejte mi pero«. Stejně jako v úvodním kole v Drnovicích s Prostějovem Vyškované v prvním poločase promarnili řadu gólových šancí, aby nakonec museli brát remízu. Doma to bylo za 0:0, na Vysočině dotahovali z 0:1 na 1:1.

Takže pozápasové hodnocení trenéra MFK Jana Kameníka bylo takřka jako podle prostějovského kopíráku.

„Asi je potřeba utkání rozdělit na dvě části. První a druhý poločas. V první půli jsme se prezentovali takovým fotbalem, jaký bychom chtěli hrát a myslím si, že jsme to utkání měli relativně pod kontrolou. Drželi jsme míč vytvářeli jsme si šance, dobře jsme si otevírali prostory. Fotbal se ale hraje na góly a rozhoduje se v šestnáctkách. Bohužel, tam jsme v prvním poločase nedokázali být efektivní, zatímco domácí z té příležitosti, kterou si vypracovali, gól vstřelit dokázali,“ posmutněle konstatoval vyškovský lodivod.

Jeho jihlavský protějšek David Oulehla vyškovskou převahu v prvních pětačtyřiceti minutách potvrdil. A také důležitost prvního gólu, který jeho svěřenci dali v nastaveném čase. Po nakrátko rozehraném rohu si na centr Filipa Šancla naběhl stoper Maximiliene Boussou a hlavičkoval přesně.

„První poločas byl z naší strany velmi slabý. Nelíbilo se mi to pohybově, kvalitou, byla tam řada nepřesností, nedali jsme si tři přihrávky po sobě. Přežili jsme úvodní tutovku soupeře a Vyškov měl po celý poločas k úvodní brance daleko blíže. Až v závěru půle jsme se v posledních pěti sedmi minutách herně zvedli a rozpohybovali jsme se. A nakonec jsme si i standardkou pomohli k úvodní brance zápasu, což samozřejmě bylo důležité,“ zdůraznil Oulehla.

Oba šéfové laviček pak netajili, že v přestávce byly jejich připomínky směrem k hráčům velmi důrazné. Kameník připustil, že hráče musel skoro vyvést z jakési skepse. Pokyny více zabraly u domácích. Ve druhém poločase vyškovských šancí ubylo a se hra vyrovnala. Stejně jako s Hanáky. Strhnout vítězství na svoji stranu mohli oba soupeři.

„Byla to nepříjemná situace, protože hráči taky cítili, že v utkání jsou na tom dobře, že funguje nějaký náš taktický závěr, který jsme měli. Ta nálada byla taková, řekl bych, trošku jako opařenost. Nicméně řekli jsme si, s čím do druhé půlky vstoupíme a viděl jsem tam odhodlání všech hráčů jít za výsledkem,“ naznačil Kameník.

Stejně jako Prostějov v Drnovicích se Jihlava ve druhé části také herně zvedla a hra se vyrovnala. Také hosté si k vyrovnání pomohli standardní situací a zase skóroval stoper. Po centru z trestného kopu Barnabáše Lacíka hlavičkoval do domácí sítě jihlavský odchovanec Filip Vedral. Pak se třicet minut hrálo nahoru – dolů.

„V závěru jsme sahali po třech bodech hlavně po šanci Lacíka. Na druhou stranu jsme tam přežili některé závary, hlavně po dlouhých autech, a odjíždíme s bodem. Takže hodnocení utkání, když to shrnu, je ve třech rovinách. Za prvé cítíme lehké zklamání, že jsme získali jen bod. Za druhé jej musíme brát, protože je to bod z venku, a za třetí jsem rád za to, že se tým zvedl z nepříznivého stavu a dokázal utkání zremizovat,“ shrnul zápas trenér MFK.

Bod moc »nevoněl« ani Oulehlovi, ale sportovně přiznal, že spíše proto, že doma se má vyhrávat…

„Druhá půle byla z naší strany lepší a hra se vyrovnala. Bohužel, do pořádné šance jsme se dostat nedokázali. Takže se zrodila remíza proti kvalitnímu soupeři, který se bude pohybovat v horních patrech tabulky. Pro nás je to však v domácím prostředí málo, jsme trošku zklamaní,“ dodal šéf lavičky Vysočiny.

Chance Národní Liga má nyní před sebou »anglický« program. MFK Vyškov se ve středu doma v Drnovicích střetne s Vlašimí (17.00) a následně v neděli pojede k dopolednímu utkání do Ostravy s Baníkem B.