„Ano, je veliké. Myslím si, že jsme venku odehráli možná nejlepší podzimní zápas. Byli jsme dobří na míči a hlavně jsme začali ofenzivně a dosáhli toho, co jsme chtěli. Tedy jít do vedení. Ale pak přišel pro mě ten zásadní zlom v celém utkání. Hned za dvě minuty jsme si nechali dát strašně jednoduchý gól. Po nedůrazu ve středu hřiště a nákopu za stopery jsme tam nezachytili Juráska, který vyrovnal. To je pro mě hlavní důvod, proč jsme nezvládli celý zápas. Jsem přesvědčený, že kdybychom poločas dotáhli na 0:1, tak jsme si odvezli všechny tři body,“ litoval vyškovský lodivod.

Svůj názor podpořil zamýšlenou taktikou.

„Mohli bychom hrát víc zezadu a na brejky, a tam by to Slavia měla těžší. Tím, že jsme ten gól dostali, tak to samozřejmě byl pořád vyrovnaný zápas,“ upozornil Trousil s vírou, že by z rychlých kontrů do otevřené obrany, které jeho týmu sedí víc, mužstvo přidalo druhý a rozhodující gól.

Jenže stal se opak, Vyškovští brzy po zahájení druhého poločasu inkasovali podruhé a navíc způsobem, nad kterým kouč kroutil hlavou ještě dlouho po zápase.

„Udělali jsme hroznou chybu. Ve vápně jsme byli čtyři na nulu a když přišel centr, tak jsme reklamovali ofsajd. A z takového postavení jsme si dali vlastní gól. Tím jsme se dostali dolů a museli jsme dotahovat a zatáhnout se mohla Slavia. Byť ten druhý poločas pak byl z naší strany velmi slušný herně a měli jsme dostatek šancí a situací, abychom minimálně vyrovnali, tak jsme netrefovali bránu, nebo to super chytil gólman Slavie,“ pokračoval k hodnocení vyškovský lodivod.

V závěru pak hosté ještě inkasovali potřetí, což už bylo spíše logickým vyjádřením jejich enormní snahy vysunout všechno dopředu. Víc než Pudilova branka Trousila štve zbytečné vyloučení Davida Jambora po druhé žluté kartě.

„Ta červená karta byla naprosto zbytečná. Když už má žlutou a je dvaadevadesátá minuta, tak v takovéhle situaci hráč nemůže udělat faul, který ho vyřadí na další zápas,“ vytýkal kouč.

Vzhledem k průběhu a taktice obou týmů zápas ve druhé půli správně gradoval. I mladí slavisté si z brejků vytvořili gólové příležitosti a jejich odchovanec ve vyškovské brance Antonín Kinský ukázal, že ve Vyškově výkonnostně roste. Zápas se mohl divákům líbit, hrálo se nahoru – dolů a rušné situace se střídaly před oběma brankami. Mladé Slavii určitě výrazně prospěly posily ze širšího kádru áčka.

„Hru jim ve středu hřiště dělal Tiéhi, byl velice dobrý a to byl ten rozdílový hráč. My jsme ve středu hřiště nevyhrávali souboje, jako to bylo třeba u Lukáše Lahodného zvykem. I proto Slavia chodila do přečíslení a z toho měla ty svoje šance. Takže Tiéhi určitě zvedl sílu Slavie ve středu hřiště, a taky Jurásek na laně. Navíc dal důležitý gól, i když byl strašně jednoduchý a my jsme k němu sami přispěli. Pro mě byl nejlepším hráčem na hřišti náš Alexis, který teď jde každý zápas nahoru a je radost se na něj dívat. Vedl si výborně v ofenzivě, přidal i dobrou defenzívu a krásný gól. Naproti se nedařilo našim hrotům. Ondra Vintr měl nějaké problémy se svalem, necítil se dobře, a tak šel v poločase dolů. Potřebovali jsme vlčáka, který by to nahoře podržel. Bohužel ani po nasazení Williamse, který s námi poprvé odehrál větší část zápasu, to tam nebylo úplně to, co jsme čekali. Tedy že na hrotu bude nebezpečnější. Ale opakuju, že i tak jsme měli vyhrát a určitě jsme mohli rozhodnout už v prvním poločase,“ uzavřel své hodnocení Trousil.