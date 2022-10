Domácí tým šel do utkání z pozice favorita, takže bod v takovém předzápasovém rozložení karet bývá ztrátou. Tím spíš, že Trousilovi svěřenci měli přece jen výraznější šance vstřelit rozhodující gól. A ty drobné Trousilovy vrásky na čele zapřičinila hlavně poslední minuta, kdy Jaromír Srubek hlavou přestřelil branku.

Trenér MFK Vyškov Jan Trousil odhadl Vlašim dobře. Ta si z Drnovic odvezla bod

„Mohl být hrdinou a viset na nástěnkách. Škoda, to byla tisíciprocentní šance. Byl sám na zadní tyči, absolutně nikým nehlídaný, stačilo jen to trknout do prázdné brány. Nedá se nic dělat, kdybychom to proměnili, tak bychom byli šťastní a asi i brali tři body. Ale vidím to stejně jako Martin, jsme tým, který je rád za každý bod, i když doma je to ztráta. Měli jsme šance na výhru, ale oni nějaké taky,“ řekl mj. domácí lodivod.

„Ta proměněná penalta nás dostala do výhody a měli jsme tam několik příležitostí, myslím si, že větších než Vyškov. Bohužel jsme nevyřešili finální přihrávku, takže jsme se do zakončení nedostali a navíc tím, že jsme to nezakončili, jsme Vyškovu dovolili chodit do brejků, ve kterých je velice silný. Myslím si, že kdybychom nějakou tu situaci vyřešili na 2:0, tak ten zápas asi dopadl jinak. Ale to platí pro obě strany,“ uznal Hyský.

„Viděli jsme poslední čtyři zápasy Vlašimi a určitě nepatří tam, kde je. Herně jsou na tom prakticky stejné jako minulý rok, kdy hráli na špici, kombinačně je to velmi silný tým. Připravovali jsme se velice pečlivě, ale pak nám to nabourala ta dvacátá jednadvacátá minuta, kdy jsme udělali faul na penaltu, kterou Vlašim proměnila. Musím kluky pochválit, jak k tomu po ní přistoupili a že pak Vlašim nepustili do nějakých velkých šancí. Remíza není prohra, takže bod bereme. Před sebou máme ještě tři kola a nich chceme přidat, co nejvíc dalších“," ujistil fanoušky Trousil.