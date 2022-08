Pro Jambora nejde o krok do neznámého prostředí, ve Vyškově hostoval už během loňského podzimu. Tehdy za druholigový klub odehrál dvanáct zápasů a dvakrát skóroval. Nyní jeho návratem do vyškovského klubu vznikají trenérovi Trousilovi příjemné problémy. „Do zálohy teď máme Davida Kršku, Tomáše Webera, Tomáše Cabadaje, Lukáše Lahodného a Davida Moučku. To jsou kluci, kteří by v jiných klubech určitě hráli,“ pokračoval kouč.

Do staronového angažmá naskočil Jambor rovnýma nohama, v sobotu totiž hned nastoupil v základní sestavě proti Líšni a odehrál necelých osmdesát minut. „Jsem rád, že hostování vyšlo, máme teď v klubu pořádnou konkurenci, protože tu je třiadvacet hráčů a na zápas jich můžeme nominovat pouze šestnáct. Takže sedm osm kluků chodí pravidelně na tribunu a hrají jen za béčko,“ vyčíslil Trousil.

Líšeň vytěžila z minima maximum, Vyškov vyloupila po penaltové otočce

I proto na některé vyškovské hráče čeká menší minutáž, než by si představovali. „Vím, že je to nepříjemné, ale ta konkurence je pro ně zdravá. Hodnotíme to, jak kluci přistupují k tréninkům a jak makají. Podle toho pak chodí do zápasů. Je to blbé vůči nim, chápu, že to není úplně příjemné, ale hlavně jsme chtěli kvalitu v týmu. Hráči si svou pozici musí obhajovat v každém tréninku,“ dodal Trousil.

Ještě před svým odchodem Jambor prodloužil ve Zbrojovce svou smlouvu. Klub si navíc mládežnického reprezentanta může v případě zájmu v zimě stáhnout zpět.