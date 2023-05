Loni dvanácté místo, nakonec uhrané poměrně v klidu, letos minimálně třetí. S velkými emocemi, protože výrazný posun vyškovským fotbalistům vynesl účast v baráži o postup do nejvyšší soutěže, přičemž ve hře je i teoretická možnost skončit první. Základní část FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY zakončí fotbalisté se soupeřem, s nímž tento už teď úspěšný ročník rozehráli, s MFK Chrudim na jeho hřišti.

Jan Kameník, trenér MFK Vyškov | Foto: Deník/ Redakce

Podmínkou k udržení druhého místa je v Chrudimi vyhrát. Remíza by nemusela nestačit. Se zatím třetí Příbramí, která má o bod méně, mají Vyškovští stejný vzájemný zápas (venku 1:1, doma 2:2) a dokonce nyní i shodný rozdíl celkového skóre. Příbram hraje v Táboře s FC SILON Táborsko. A teoretická možnost být první? Karviná by musela doma prohrát s již jistě sestupujícím Třincem.

II. liga - F:NL

MFK Chrudim – MFK Vyškov

30. kolo, neděle 28. května, 17.00 hodin, MěS Za Vodojemem.

Tabulka:

1. Karviná 29 16 5 8 57:37 53

2. Vyškov 29 14 9 6 45:29 51

3. Příbram 29 14 8 7 46:30 50

10. Chrudim 29 8 14 7 32:32 38

Na podzim: Vyškov – Chrudim 3:0 (2:0), 11. a 17. Kanakimana, 56. A. Fofana.

Tyhle počty, nebo kalkulace, který soupeř v baráži by pro jeho tým byl přijatelnější, si nový trenér Vyškovanů nechce připouštět k tělu.

„Jsme rádi, že už před posledním zápasem máme jistotu baráže, byl to jeden z našich cílů. Opakuji, že dohlédnu pouze na nadcházející zápas. Pojedeme do Chrudimi vyhrát a nebudeme s ničím kalkulovat. Nikdy se nevyplácí, když začnete přemýšlet, jak něco obejít, nebo, co by mohlo za nějakých podmínek nastat… Ne, neexistuje. Prostě jedeme v neděli vyhrát ven, to je náš nejbližší cíl. Už jsem jednou říkal, že se na tabulku podívám až po třicátém kole. A budu zvědavý, kam nás to dovede. Neumím ani přemýšlet nad tím, koho bychom chtěli do baráže, stejně to neovlivníme. Ovlivní to až poslední ligové kolo. Ať už narazíme na kohokoliv, bude to pro nás velmi náročné utkání. Je jedno, kdo proti nám bude stát,“ mj. řekl pro klubový web.

Ty varianty jsou ovšem jednoduché. První barážový duel se bude hrát ve čtvrtek 1. června v Drnovicích a odveta v neděli 4. června na hřišti soupeře. Tím bude některý z trojice Zbrojovka Brno, Pardubice a Zlín.