Venku vyhrávat umějí. Pod vedením nového trenéra Jana Kameníka a vítězství v Táboře fotbalisté MFK Vyškov uspěli i ve Vlašimi. Celkově je to jejich třetí jarní výhra na trávnících soupeřů. Rozhodl o tom jediný gól zápasu, který dal v 66. minutě Fahad Bayo. Teď je potřeba dotahovat ke třem bodům i domácí zápasy.

Střelec vítězné branky ve Vlašimi Fahad Bayo. | Foto: MFK Vyškov

„Jedeme podle plánu. Chtěli jsme získat tři body, takže dejme tomu po tom, co jsme body ztratili s Příbramí, jsme si je vzali zpět. Vítězství však musíme již hodit za hlavu a začít se chystat na duel, v němž hrajeme doma se Sigmou B. Jestli mají body z Vlašimi mít nějaký význam, je potřeba je doma potvrdit,“ připomněl po utkání i Kameník.

II. liga-F:NL

FC Vlašim – MFK Vyškov 0:1

Poločas: 0:0. Branka: 66. Bayo. ŽK: Horský, Musil – Mafwenta, Alégué Elandi, Vintr. Diváků: 265.

Vlašim: Vágner – Musil (69. Onije), Halinský, Kulhánek, Heppner – Rigo, Křišťan, Smejkal, Horský, Suchan – Solomon (83. A. Svoboda). Trenér: Martin Hyský.

Vyškov: Kinský – Němeček, Srubek, Ramathan, Souaré – Lahodný, Mafwenta – Lacík (33. Vintr), Kanakimana, Alégué Elandi (73. Touré) – Bayo (83. F. Štěpánek). Trenér: Jan Kameník.

Vlašim nevstoupila do utkání ideálně a hned v prvních minutách si koledovala o gól. Domácí ale prvotní šance Vyškova ustáli a naopak jako první mohli otevřít gólový účet. V desáté minutě se Solomon uvolnil na malém vápně, ovšem střelu poslal vysoko nad branku. V dalším průběhu prvního poločasu si týmy vytvářely spíš je náznaky příležitostí, takže poločas tedy skončil logickou bezbrankovou remízou.

Druhý poločas poločas přinesl přece jen zajímavější momenty a fotbal. V 56. minutě se dostal do zakončení domácí Heppner, ale míči v cestě do branky zabránila hradba těl. Na druhé straně to o deset minut později už uhodilo. Přihrávku Elandiho poslal do sítě Fahad Bayo – 0:1.

S přibývajícím časem Vlašim ve snaze vyrovnat musela víc otevřít hru, ale spíše než dát gól mohla inkasovat. Postupem času působili Vyškované stále dominantněji. Bienvenue Kanikamana, uprchl obráncům, ale zakončení nezvládl. Podobně si počínal Touré. V samém závěru pak mohl být domácím hrdinou Filip Horský, ale z vyložené šance pálil do břevna. Prakticky z protiútoku pak domácím břevnem zatřásla střela Ondřeje Vintra.

„Po získání vedení bylo potřeba uzavřít skóre druhým a třetím gólem, protože šance jsme na to měli. Tyto příležitosti musíme zakončovat. Když si těchto pozic nevážíte, protivník vás může potrestat. A nám se to málem stalo, kdy Vlašim nastřelila břevno, i když jsme to přežili. Toto nás ovšem může vytrestat a do příštích zápasů se komplikací musíme vyvarovat. Ve finální fázi musíme mít větší kvalitu,“ dodal k hodnocení zápasu kouč MFK.

Vyškov bodoval počtvrté za sebou a důležité vítězství mužstvo posunulo na druhou pozici F:NL o čtyři body za vedoucí Karvinou.