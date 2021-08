Ve čtvrtém kole druhé ligy hostil na drnovickém stadionu Táborsko. Ve velké většině hracího času měli Vyškovští více ze hry a mnohem víc čistých gólových šancí. Jenže zase je naprosto zklamala koncovka a nedokázali dát gól ani z penalty. Tu naopak v závěru bezpečně proměnil Mohamed Tijani po střetu Ondřeje Vintra s útočníkem hostů, který většina domácích fanoušků viděla mimo pokutové území.

„Opět se naplno ukázalo to naše obrovské trápení v koncovce během těch čtyř kol. A ta neproměněná penalta to bylo takové vyvrcholení. My prostě nejsme schopni ten gól dát ani z nevyloženějších šancí. Takovéhle situace kdyby měl soupeř, tak prohrajeme 0:4,“ ulevil si bezprostředně po utkání trenér MFK Jan Trousil.

F:NL - 4. kolo:

MFK Vyškov – FC Táborsko 0:1

Poločas: 0:0. Branka: 85. (pen.) Tijani. Rozhodčí: Machač – Kotalík, Pečenka. ŽK: Němeček, Srubek, Fofana, O. Vintr – Provazník, Navrátil, Holiš, Vozihnoj. Diváků: 747.

Vyškov: Šustr – Ilko, Fofana, Srubek, Hanuš (57. Langer) - Dan Jambor (46. Kanakimana), Štěpánek, David Jambor, Němeček – Marek Vintr (46. Simr), Ondřej Vintr. Trenér: Jan Trousil.

Táborsko: Pecháček – De Almeida, Navrátil, Holiš, Tusjak – Vozihnoj (82. Konečný) , Boula, Icha (90+4. Schramhauser), Plachý - Provazník (82. Rafa), Matoušek (67. Muhamed Tijani). Trenér: Miloslav Brožek.

Ten musí v sestavě pořád improvizovat, ale tentokrát nebyla absence některých hráčů základní sestavy moc znát. V útoku se po delší době sešla dvojčata Vintrova a hlavně Ondřej obraně Táborska zle zatápěl. Už v páté minutě mu připravil vyloženou gólovou šanci Dan Jambor, ale zakončení šlo těsně vedle. O dvě minuty později hostující brankář Šimon Pecháček konečky prstů vyškrábl nad břevno jeho technickou střelu ze dvaceti metrů.

„Říkal jsem před zápasem, že potřebujeme dát první gól, aby se to uklidnilo. Bohužel se to zase nevyplnilo, i když těch situací tam bylo moc,“ posteskl si kouč Vyškovanů.

Táborsko se v předchozích zápasech prezentovalo aktivnějším fotbalem. Do Drnovic si buď přivezlo více defenzivní taktiku, ale spíše k ní přistoupilo po úvodních šancích domácích hráčů. Do poločasu se tak hrálo především před pokutovým územím hostů. Přes řadu nájezdů se do něho a do šance dostal až v posledním minutě první půle David Němeček. Obránci jeho dorážku z pozice uvnitř malého vápna stačili zablokovat.

„První poločas se mně moc nelíbil. S naší strany tam bylo až moc zbytečných nákopů, takže hra se kouskovala. Do druhého jsme provedli dvě vynucené změny. Odešel Dan Jambor, který ještě není zcela doléčený, a Marek Vintr, kterého chytil sval. Hra byla úplně jiná, měli jsme tam velice dobré kombinační věci. Dostali jsme je pod veliký tlak, měli jsme šance, dokonce nám vykopávali z prázdné brány. Měli jsme hrozně moc standardek a lítalo to tam kolem brány, ale gól jsme tam nedotlačili. Ani z té penalty…“ smutnil Trousil.

Míč si na pokutové značce rychtoval faulovaný Ondřej Vintr, ale nakonec šel střílet Pavol Ilko. Zřejmě chtěl trefit šibenici, ale Pecháček jeho polovysokou ránu ke své pravé tyči vyrazil. Trousil po zápase přiznal, že „lavička“ chtěla ctít pravidlo, že faulovaný hráč nemá penaltu kopat.

„Neříkám, že nebyla, byla, ale nerozumím, jak z takové situace, z našeho klidového balonu může vzniknout penalta. Ta zápas rozhodla. Oni ji proměnili, my tu svoji ne. Být to 1:0, tak by se nám hrálo daleko líp. A bylo tam víc situací, kdy jsme mohli jít do vedení. Opravdu těžko se mně to dozdýchává. Viděl jsem dva zápasy Táborska. Hráli výborně, dneska se zaměřili víc na defenzívu a dopředu moc nebezpeční nebyli. Měli tam náznaky, se kterými si kluci poradili. Z závěru jen standardku, ze které trefili boční tyčku, a tu penaltu. Jinak tam větší ohrožení naší branky nebylo. A my jim dáme v pětaosmdesáté minutě takovýhle dáreček…“ lametoval Trousil.

Zatímco v domácím případě stopeři hostů faulem na Ondřeje Vintra řešili jeho dravý průnik do jejich pokutového území a střelecké pozice, táborská penalta přišla v době, když měli míč v podstatě v držení domácí. Souboj Vintra s atakujicím útočníkem ovšem sudí posoudil jako faul domácího hráče ve vlastním velkém vápně…