„Je to prakticky stejný soupeř jako Líšeň. S nimi jsme taky hráli ve třetí lize a ty zápasy mají samozřejmě náboj derby. Hráči se navzájem znají, my se známe s lidima z jejich vedení a oni nás. Beru jako tehdy, tedy jako nadstandardní souboj ve třetí lize, akorát se to posunulo o level výš,“ sdělil vyškovský lodivod.

II. liga – F:NL– 6. kolo:

MFK Vyškov – 1. SK Prostějov

Sobota 28. srpna, 10.15 hodin, stadion v Drnovicích.

Tabulka:

8. Prostějov 5 2 1 2 7:9 7

16. Vyškov 5 0 1 4 3:7 1

Poslední vzájemné zápasy v MSFL:

15. 9. 2017

Vyškov - Prostějov 1:3 (0:2), 90. Jan Koudelka Jan - 12. a 58. Karel Kroupa, 35. Aleš Rus.

21. 4. 2018

Prostějov - Vyškov 2:1 (1:1), 36. Karel Kroupa (pen.), 49. Lukáš Hapal - 44. Filip Studený (pen.).

Ta o stupeň vyšší úroveň znamená i to, že třetiligové zápasy ze současného vyškovského kádru už pamatují jen David Němeček a Lukáš Lahodný. Prvně jmenovaný se určitě v sestavě objeví, Lahodný je členem „armády“ zraněných domácích hráčů. K nim se po středečním pohárovém utkání v Ústí nad Orlicí přidal obránce Ladislav Hanuš a na marodku se vrátil kapitán Michal Klesa.

„Neuzdravil se nikdo, takže stav stejný, jako před středečním pohárem. Půjdeme do toho s hráči, kteří budou po dnešním tréninku schopní říct, že můžou hrát,“ konstatoval vyškovský lodivod.

Vzhledem k postavení v tabulce, ale hlavně posledním výsledkům, je i na půdě soupeře mírným favoritem Prostějov. Podzim sice špatně rozehrál, když podlehl doma Příbrami (1:3) a ve druhém kole na Spartě B (0:4), ale pak už si připisoval body. Doma se Zbrojovkou (2:0), venku v Ústí n. L. (1:1) a doma s Třincem (3:1).

Vyškovští půjdou do derby povzbuzení zmíněným a poměrně jistým pohárovým postupem přes Ústí nad Orlicí. Trenér ale upozorňuje, že k motivaci hráčů tuhle výhru v podstatě nepotřebuje.

„Vzhledem k tomu, jakým způsobem jsme ty zápasy prohráli, tedy že vždycky šlo o to, aby se to štěstíčko přiklonilo na naši stranu a ty zápasy mohli dopadnout úplně jinak, tak v kabině žádná poraženecká nálada nepanuje. A taky my klukům zdůrazňujeme, aby byli pozitivně naladění v tom, že se to prostě musí otočit. Myslím, že se to zatím daří. Něco jiného je, kdybychom prohráli čtyřikrát 0:4, to by pak bylo těžké jim nalévat do podvědomí, že něco určitě přijde. Takové průběhy zápasů, kdy ty šance máme, ale neproměňujeme je a z jedné dvou situací soupeře dostaneme gól, jsou sice ubíjející, ale na druhou stranu hráči sami vidí, že k tomu prolomení trendu není daleko. Že když budou šance proměňovat, tak se to otočí a zvládneme to,“ naznačil Trousil, že tým bude v derby připravený bojovat o první druholigové vítězství.