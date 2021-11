Bohužel, potvrdily se obavy trenéra MFK Jan Trousila, že může být problém překonávat propracovanou defenzívu soupeře.

„Kdyby se odpočítaly čtyři góly od Zbrojovky, tak by Jihlava ve dvanácti zápasech dostala jen jedenáct branek, a to vychází míň než jednu na zápas,“ upozornil vyškovský lodivod. Po Vyškovu tedy Vysočině přibyl na šňůru zápasů s nulou další korálek.

Trousil dobře věděl, co říká, když také chtěl, aby jeho svěřenci dali rychle gól. Aby Jihlava přece jen musela trochu vystrčit růžky ze své precizní obranné ulity. Jenže stal se pravý opak. Nástup měli lepší domácí a už ve čtvrté minutě dal Filip Vedral rozhodující gól. Dorážkou po penaltě, kterou mu brankář Štěpán Spurný vyrazil.

„Začátek zápasu z naší strany nebyl úplně ideální. Měli jsme problémy s Vedralem. Penalta pro mě byla tak padesát na padesát, rozhodčí si vybral náš faul… Pak tam měli ještě jednu situaci, kdy nás přes prostředek vykombinovali a mohli zvýšit na 2:0. Ale od desáté minuty kluci převzali otěže zápasu na prakticky jsme pak měli hru ve své moci,“ litoval Trousil slabšího rozjezdu svého týmu.

Hosté pak byli o hodně aktivnější a zejména ve druhém poločase si vytvořili dost velký tlak. Bohužel bez efektu.

„Hrozně mě mrzí, že jsme ve druhém poločasu z toho obrovského tlaku nedokázali vytěžit vyrovnání. Chyběl mně tam větší důraz v koncovce. V situacích ve vápně, které byly na hranici toho, jestli tam budeme o vteřinku dřív, než soupeř a ten gól dáme, tam vždycky byli o půl kroku dřív oni a jednoduše to odpálili,“ viděl další příčinu porážky lodivod MFK.

Vyškovští měli několik šancí a v té největší je opustilo i to pověstné „válečnické“ štěstíčko. Slaměnova dorážka po dobře rozehrané standardní situaci si našla jen tyčku.

Domácí lavičce tentokrát šéfoval asistent nemocného hlavního trenéra Kameníka Josef Pavlík. Po zápase připustil, že se chtěl držet především toho, co tým umí nejlépe. Kvalitní defenzívy.

„Nedostávali jsme góly, na to jsme trochu vsadili. V závěru jsme něco museli risknout, jinak to nešlo. Mužstvo Vyškova musím pochválit, hráli vynikající fotbal, ale kdybychom za první poločas vyhrávali 2:0 nebo 3:0, tak by to bylo jiné a určitě jsme mohli dřív rozhodnout zápas. Dohrávali jsme pod tlakem hostů. Možná i fyzicky unavení, ale asi ještě víc psychicky, protože jsme dlouho nevyhráli a klukům ta vidina vítězství tak trochu svazovala nohy a ztráceli jsme lehké balony. Ale viděl jsem tam i obětavost. Když nedáváme góly dlouhodobě, je i vítězství 1:0 velice cenné,“ usmíval se po utkání.

Vyškovský druholigový nováček se prakticky od začátku soutěže potýká s velkou marodkou. Navíc na klíčových postech. Před Jihlavou vypadly další dva důležité kamínky z Trousilovy mozaiky. Pro svalová zranění nemohli nastoupit hrotový útočník Pavel Simr a kapitán Michal Klesa. S týmem sice odjel Marek Vintr, ale po tréninkovém manku naskočil až v závěru zápasu. Realizační tým opět musel víceméně improvizovat. Například na postu stopera se objevil záložník Lukáš Lahodný, na kraji obrany Ladislav Hanuš a na kraji zálohy bek Pavol Ilko.

„Ze záložníků musíme dělat stopery, z beků krajní záložníky, ale prostě jiná situace není. Určitě si na to nestěžuju. Kluci ukazují kvalitu i na jiných postech. Nikdo z nich mě nezklamal. Naopak, myslím, že jsme nikoho ve druhé lize na jeho hřišti tak nepřehráli, jako ve druhém poločase Jihlavu. Bohužel Vysočina má velmi dobře zvládnutou defenzívu a ubránili to. Nám chyběl Pavel Simr. Ve druhém poločase to byla hra šitá na jeho styl. Do jejich vápna lítal jeden balón za druhým. Určitě by si tam nějaký našel. A věřím, že kdyby mohl hrát, tak by nám výrazně pomohl i Michal Klesa. Protože soupeř zalezl, potřebovali jsme mít na krajích hráče, kteří jsou kreativní a dokážou přejít v souboji jeden na jednoho. Teď tuhle jakousi nadstavbu dělal většinou jenom Ondra Vintr, který teď má tu fazónu a šance, které jsme měli, šly většinou přes něho. Klesič má velmi dobrou zasekávačku a je schopný přes hráče jít. Kdyby tam byl, tak by se to domácím bránilo o hodně hůř,“ poznamenal Trousil.

V závěru při hře Vyškova s otevřeným „hledím“ měli domácí šanci na rozhodnutí zápasu, ale výborně ji zlikvidoval Spurný. Zápas tak skončil vítězstvím Jihlavy 1:0.

„Určitě by tomu víc slušela minimálně remíza, ale nebylo nám souzeno dát gól. Domácí udělali víc pro to, aby gól nedostali, než my proto, abychom jej dali. Ale jinak pro mě herně zápas velmi dobrý, vyjma té koncovky, v níž, jak jsem už řekl, nám chyběl důraz,“ shrnul své dojmy kouč Vyškova.

I druhá liga si o příštím víkendu bude vybírat reprezentační přestávku. Ve Vyškově ji vítají a Trousil věří, že se během ní někteří hráči dají do pořádku a že pro závěrečný podzimní „dvojzápas“ - doma Třinec (21. 11.) a do Líšně (27. 11.) - bude mít k dispozici minimálně šestnáct rovnocenných členů širšího kádru.