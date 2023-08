Do druhé ligy se vrátili po sedmnácti letech, s Vyškovem se fotbalisté Kroměříže utkají o body po třech letech. Tehdy se MSFL nedohrála a jediný zápas v Kroměříži na podzim skončil 0:0. Zítra se bude hrát derby o body do FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. V Drnovicích bude výkop v 18.00 hodin.

V minulém kole fotbalisté Vyškova vyhráli na stadionu Dukly Praha 4:2. | Foto: Jan Sláma

Proti nováčkovi domácí tým nastoupí z pozice lídra tabulky. V kontextu s loňským umístěním a klubovými cíli samozřejmě i v roli favorita. Trenér Jan Kameník ovšem už před zápasem s Duklou, kterou do té doby Vyškov ve druhé lize ještě neporazil, naznačil, že podobné statistiky nebere moc vážně. A jeho svěřenci Duklu smetli. Nicméně znova upozorňuje na úskalí opačné prognózy, tedy, že Hanácká Slavia je „papírově“ lehčí soupeř.

F:NL - 3. kolo:

SK HS Kroměříž – MFK Vyškov

Středa 2. srpna, 18.00 hodin, stadion v Drnovicích.

Tabulka:

1. Vyškov 2 2 0 0 6:3 6

5. Kroměříž 2 1 0 1 3:1 3

„Možná to bude nejtěžší zápas z těch úvodních tří, protože v těch dvou nás to nutilo hrát, srovnat se s těžkými a ambiciózními soupeři, bojovat o každý centimetr hřiště. Teď, ať je to jak chce, jdeme do utkání v nějaké roli a tu potřebujeme potvrdit. A to je vždycky těžší než si tu roli vydobýt. Takže pro nás jednoznačně těžký zápas a musíme k němu přistoupit maximálně zodpovědně,“ zdůraznil vyškovský lodivod.

Ze současného vyškovského kádru pamatuje poslední vzájemný zápas už jen Ondřej Vintr. Ten by měl být připravený nastoupit, stejně jako ostatní spoluhráči.

Hanácký druholigový nováček zřejmě může vstup do soutěže považovat za solidní. V Táboře prohrál těsně 0:1 a doma pak smetl Prostějov 3:0. Ve druhém poločase se gólově prosadili Michal Cupák, Jakub Dočkal a David Stoklásek. Slavia nastoupila v sestavě: Dostál – Oulehla, Zavadil, Tiahlo, Fulnek (72. Stoklásek) – Cupák, Houser (61. Dočkal) – M. Jaroň (80. Chukwudi), Kudela (80. M. Machálek), Jeleček – Chwaszcz. Pikantní náboj bude mít zápas pro jejího trenéra Bronislava Červenky, který prakticky z drnovického trávníku vyrazil za velkou fotbalovou kariérou.

V minulé sezoně se fotbalisté MFK Vyškov probojovali do čela FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY ve čtvrtém kole po vítězství 1:0 v Opavě. Z pozice lídra je ale okamžitě sesadilo jiné derby. Doma prohráli s Líšní 1:2. Fanoušci věří a předpoklady k tomu jsou, aby se tentokrát jejich tým udržel na špici mnohem déle…