„Byli jsme velmi dobře připravení. Všichni kluci to odehráli fantasticky, pracovali jako tým a byli jsme velmi nebezpeční dopředu. To za prvé. Za druhé si cením si, že ofenzivnímu týmu, který doteď dal 34 gólů, jsme nedovolili za celý zápas ani jednou vystřelit na naši bránu,“ neskrýval trenér MFK Jan Trousil spokojenost.

Týmový výkon ovšem podpořili výborné individuální výkony. Mladý Angličan Joe Ackroyd nastoupil podruhé v základu a na klíčovém postu ve středu záložní řady. Trenérovi se za důvěru odvděčil veledůležitým prvním gólem. Těžký odražený a vysoký míč dokázal volejem sklopit a napálit pod břevno.

„Joe je v kabině s klukama naprosto v pohodě. Je mu osmnáct let, je tady chvíli, ale na hřišti už se snaží v češtině tým dirigovat. Má velký běžecký rádius, dobře vyplňuje prostory. Nasadili jsme ho od začátku, protože jsme chtěli eliminovat velmi pohyblivého soupeře. To se podařilo, navíc dal gól,“ chválil zahraniční posilu Trousil.

Fotbalisté Vyškova povolili varnsdorfským kanonýrům jen jednu střelu vedle

Při svém prvním startu v základní sestavě v Táboře pobyl postavou drobný, ale vitální mladík na trávníku pětašedesát minut. Doma v Drnovicích v sobotu o sedm minut déle. V obou případech ho vystřídal Tomáš Cabadaj. Rozhodně to nebylo z výkonnostních důvodů. Koneckonců pro celou záložní řadu měl kouč „bílého baletu“ jen slova uznání.

„Všichni ti tři kluci, co jsou na pozici šestky, tedy Lukáš Lahodný, Tom Cabadaj a Ackroyd, jsou výborní a pro nás je jen dobré, že je můžeme nasazovat podle stylu hry soupeře. Teď padla volba na Joeho. Celkově je tam kvalita dopředu, v podobě Ondry Vintra a Michala Klesy, na levé straně už dva zápasy patří k velmi dobře hodnoceným hráčům Bary Lacík. Takhle by se mělo bojovat, když dostanete šanci hrát ve druhé lize. Popravdě nám zamotávají hlavu, ale jsou to příjemné starosti, koho máme použít do dalšího zápasu,“ přiznal Trousil a konkrétní pochvalu rozšířil i na Jiřího Oulehlu.

„Vytrhl nám trn z paty, když nám vypadli stabilní beci Němeček a Ilko. Minulý týden jsme ho vhodili do vody, když před tím byl dvakrát na tribuně. Musím říct, že předvádí výborné výkony a spolu s ostatními zápas co zápas dokazují, že na druhou ligu mají,“ ujistil vyškovský lodivod.

O nadcházejícím víkendu se i na MFK Vyškov vztahuje reprezentační přestávka, protože v kádru má mládežnické reprezentanty. K derby v Prostějově tak pojede až 5. dubna a hrát se tam bude od 16.30 hodin.

„Máme čtrnáct dní pauzu, takže kluci potrénujou trošku víc a teď v sobotu a v neděli dostanou volno. Trochu víc hráčů tentokrát pošleme hrát za béčko, aby se dostali na plac. Zmobilizujeme všechny síly, na to abychom za ty dva týdny s Viktorkou Žižkov předvedli podobný výkon a mohli se radovat z dalšího domácího vítězství,“ přeje si trenér Trousil.