Bez boje to nepůjde. Vyškovští fotbalisté v závěrečném kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY remizovali 0:0 na hřišti Chrudimi a sezonu zakončili na druhém místě. O postup do nejvyšší soutěže si tak zahrají barážové dvojutkání s prvoligovým Zlínem. „Pokukovali jsme po nejvyšší příčce, na druhou stranu je hráčům potřeba poděkovat, protože jsme dosáhli pro Vyškov historického umístění. Sezona pro nás graduje, čekají nás dva důležité zápasy, které chceme zvládnout,“ řekl vyškovský trenér Jan Kameník.

Fotbalisté MFK Vyškov (v bílém) vyzvou v baráži o postup do FORTUNA:LIGY prvoligový Zlín. | Foto: MFK Vyškov

Při možném zaváhání Karviné doma s Třincem a případné výhře Vyškova mohli Kameníkovi svěřenci včera slavit i přímý postup. Do zápasu však vstoupila lépe Chrudim. „Úvod utkání byl vlažný, delší dobu jsme se dostávali do tempa. Tohle si s hráči musíme rychle vyřešit, vstupy do zápasů musíme mít lepší. Jsem přesvědčený, že kvalitnější tým by to mohl potrestat a pak je složité, dostat se z toho,“ netajil hostující kouč.

Druhé dějství už patřilo Vyškovu, který diktoval tempo hry, kýžené branky se však nedočkal. „Převzali jsme iniciativu, vytvořili si víc brankových příležitostí, ale chyběla nám vstřelená branka. Kdyby nám to tam padlo, určitě bychom si tři body odvezli. Domácí hodně podržel gólman Jiří Floder, který chytal výborně,“ chválil Kameník bývalého brankáře brněnské Zbrojovky.

Remíza 0:0 tak nasměřovala Vyškov do baráže, v níž vyzve předposlední celek FORTUNA:LIGY ze Zlína. „Jsme v pozici outsidera. Je fakt, že dřív když postupovaly klasicky dva týmy, už bychom slavili postup do první ligy, ale pravidla jsou nyní jiné a musíme je respektovat,“ zdůraznil stratég.

Pro jedenačtyřicetiletého Kameníka půjde o speciální zápas, neboť prvoligový Zlín před čtyřmi lety trénoval. „V kádru je stále celá řada hráčů, které jsem tenkrát vedl, Tonda Fantiš, Kuba Janetzký a další. Situace se tak vyvinula, Zlín je pro nás nyní soupeř, přes kterého se chceme dostat dál,“ hlásí šéf vyškovské lavičky.

Baráž o postup do nejvyšší soutěže odstartují fotbalisté MFK ve čtvrtek od půl šesté večer ve Zlíně, odveta je na programu v neděli v pět hodin odpoledne v Drnovicích. Ve stejných termínech odehraje duely i druhá barážová dvojice Pardubice a Příbram.

MFK Chrudim – MFK Vyškov 0:0

Rozhodčí: Klíma – Šimáček, Černoevič.

ŽK: 31. Svoboda, 35. Záviška, 43. Sotorník – 6. Ramathan.

Diváci: 980.

MFK Chrudim: Floder – Halász, Hašek, Skwarczek, Svoboda (46. Jančura) – Kesner, Průcha, Záviška (90. Kodýdek), Sotorník (79. Firbacher) – Juliš, Látal (69. Jedlička).

MFK Vyškov: Kinský – Štěpánek (75. Dweh), Srubek, Ramathan, Němeček (87. Cabadaj), Souaré, Lahodný, Vintr (65. Touré), Lacík (65. Ilko), Alégué Elandi, Bayo (75. Klesa).