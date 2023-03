Po pěti letech fotbalisté Vyškova zase porazili Líšeň. Prestižní derby rozhodl v sedmdesáté minutě střídající Ondřej Vintr gólem z penalty. Po třech jarních kolech si tak Vyškované upevnili druhé místo v tabulce FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Tři body za Příbramí, dva body před Karvinou a tři právě před Líšní.

Trenér fotbalistů Vyškova Jan Trousil. | Foto: MFKV/Filip Ježek

Trenér Jan Trousil po utkání sice upozornil na náročnost zápasu, chyby vlastního týmu, ale své spokojenosti povolil uzdu.

„Jsme rádi, že jsme to utkání zvládli. Je to devátý nebo desátý zápas bez porážky. Na jaře jsme měli dvě remízy, což pro někoho možná bylo málo. Já ale říkám, že když se podíváte na vývoj tabulky, tak každý bod je nesmírně důležitý, protože od spodku tabulky není ten rozdíl velký,“ uvedl hodnocení duelu.

Svůj tým připravoval na tuhý boj a možná i vyhecované derby. Obojí se potvrdilo. Na malém líšeňském hřišti dominovala fotbalová síla a zarputilost. Snad právě proto ji rozhodla rychlá fotbalová akce s finálovou přihrávkou Baya, faulem na Lalíka a zmíněnou penaltovou koncovkou.

Útočného trápení Líšně využil i Vyškov, derby ovládl z penaltového puntíku

„Byla tady perfektní atmosféra a přišla spousta lidí. Líšeň nás nechala ze začátku hrát, a to nám samozřejmě nevyhovovalo. Neměli jsme dobrý střed hřiště a moc jsme se nedostávali do nebezpečných situací. A z toho pramenily ty standardní situace, kterými nás tlačili. Kopali snad dvanáct rohů a nějaké trestňáky z boků. Musím klukům poděkovat, jak to zvládli a uskákali. Bylo velmi důležité Líšeň nepustit do vedení, protože u nich se pak strašně těžko dává gól. Pokud se dostanou do vedení, většinou to vzadu zatáhnou, jsou v devíti lidech u svého vápna a strašně těžko se tam hledají volné prostory na to, abyste mohli dát gól,“ upozornil Trousil.

Ten se opět ukázal jako zkušený stratég. Do středu pole ve druhém poločase poslal dva nové hráče, Lukáše Lahodného a právě Ondřeje Vintra, a hosté domácí snahu ovládnout tento prostor viditelně eliminovali.

„V poločase jsme v kabině trošku zvedli hlas, že takhle to tady nemůžeme hrát, že se musíme snažit hrát přes střed hřiště a musím říct, že jak jsme tam dali Lahodného s Vintrem, tak se ta hra zlepšila. Lacíka jsme dali na desítku, protože je běhavý, Alexis šel doleva, a také on tam byl hned víc vidět,“ připomněl kouč Vyškova.

Hosté pak zvládli i závěrečný nápor prohrávajícího týmu. Byla v něm ovšem dost křeč a jako na talíři bylo vidět, že Líšni odešli prakticky všichni střelci.

Vintr si na penalty věří. Fotbalisté Vyškova oplatili Líšni prohru stejnou mincí

„Ve vzduchu bylo potřeba ubránit ty vysoké Černíny, Čermáky, Vandase v těch hlavičkových soubojích. Kluci to ustáli dobře. Byla tam sice situace, kdy po jedné standardce poskakoval balón na brankové čáře, ale nemyslím si, že by si vypracovali nějakou velkou šanci,“ chválil lodivod MFK.

Ten si po zápase cenil nejen tříbodového zisku, ale i faktu, že vítězství přišlo před reprezentační přestávkou.

„Pro nás to jsou zlaté body, protože vždy je důležité před reprezentační pauzou neprohrát. Porážku si hráči většinou nesou v hlavách po celou pauzu. Vítězství vám naopak zajistí lepší pohodu. A teď budou tréninky náročnější,a tak se klukům bude lépe pracovat,” ujistil Trousil.

Další zápas po reprezentační pauze jeho tým sehraje v sobotu 1. dubna. Na domácím drnovickém trávníku dopoledne přivítá osmou Duklu Praha.