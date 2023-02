Příprava:

MFK Vyškov – SK Uničov 3:1

Poločas: 2:1. Branky MFK: Lacík, Alegue, Němeček.

Vyškov - I. poločas: Kinský (20. Kvapil) – Oulehla, Sampson, Matys, Fulnek – Jambor, Cheick – Benny, Alexis, Toure – Lacík. II. poločas: Kvapil – Ilko, Musa, Srubek, Němeček – Golden, Štěpánek – Lual, Krška, Klesa – Bayo. Trenér: Jan Trousil.

Příští zápas: Vyškov – Hodonín, středa 8. 2. (17.00), UT Vyškov.

„Za těchto těžkých povětrnostních podmínek to utkání moc nesplnilo naše představy o přípravě. Bylo to víceméně hlavně na tom, aby si kluci zaběhali. Každopádně ta první půlka byla slušná i fotbalově, ale zase jsme udělali nesmyslnou penaltu a museli dotahovat vedení soupeře. Díky tomu jsme nešli do druhého poločasu s větším náskokem. Ve druhém poločase jsme tam nějaké gólové situace měli, ale ve finální části to bylo hodně zbrklé,“ stručně zhodnotil zápas trenér Jan Trousil.

Ten není moc spokojený ani s celkovým průběhem zimní přípravy. Starosti mu dělají zejména zranění hráčů, kteří na podzim patřili k základním stavebním kamenům jeho týmu. Jsou to středopolaři Lukáš Lahodný, Tomáš Cabadaj a Ondřej Vintr.

„Cabadajovi se znova ozvala pata, se kterou měl problémy prakticky před rokem. Odražená pata trápí i Vintra a Lahodný má problém s kyčlemi. Počítali jsme, že z nich se alespoň jeden nebo dva v přípravě objeví, ale mám obavy, že se nestihnou dát do pořádku ani na začátek druhé ligy,“ naznačil vyškovský lodivod.

V utkání Trousil postavil do obou poločasů dvě samostatné jedenáctky a šanci opět dostali noví adepti na vyškovský dres.

„Noví hráči se samozřejmě s naším prostředím sžívají a třeba Afričanům tohle počasí zrovna nenahrává. Takže uvidíme, ale zatím se někteří prezentují dobře, někteří zase naopak si musí o místo základní sestavě říct víc. Jeden zápas sehrají velmi dobře, ale hned v následujícím je to ale slabší," upozornil šéf vyškovské lavičky.

Páté přípravné utkání sehraje MFK opět doma. Ve středu od 17.00 hodin se na umělém trávníku utká s dalším účastníkem MSFL Hodonínem. V sobotu pak vyrazí na týdenní soustředění do Turecka.

„Moc se tam těšíme a hlavně že už konečně budeme na přírodní trávě a v teple. Budeme se tam už samozřejmě věnovat fotbalovým věcem a máme tam dva zápasy. Kromě jednoho dne to budou dvoufázové tréninky. Hráči, které tam vezmeme, by už z devětadevadesáti procent měli utvořit kádr pro druhou ligu,“ naznačil Trousil.