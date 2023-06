Devatenáct hráčů z pole a dva brankáři v pondělí odpoledne absolvovalo první trénink letní přípravy fotbalistů MFK Vyškov na třetí sezonu klubu ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE. Trenér Jan Kameník s asistenty Róbertem Kafkou a Rostislavem Horáčkem je přivítali na trávníku vyškovského stadionu.

Fotbalisté MFK Vyškov zahájili letní přípravu na druhou ligu. | Foto: Marie Nezbedová

Na programu byla zátěžová cvičení, ale i lehčí a volnější nácviky přihrávek, kombinací a signálů. Na závěr bylo tradiční báčko formou miniturnaje tří šestičlenných týmů.

„Myslím, že jsme začali v relativně dobré atmosféře a v dobrém počasí, takže všechno bylo v pořádku,“ s úsměvem stručně Kameník vyhodnotil první setkání s týmem v nové sezoně.

V devatenáctce hráčů na trávníku byli členové stávajícího kádru, hráči stažení z hostování v jiných klubech, několik mladíků z juniorky a staršího dorostu a několik úplně nových tváří. Hráčské změny zatím klub nechce konkretizovat, ale ty v realizačním týmu jsou zajímavé. Martina Nedělu ve funkci vedoucího mužstva nahradil někdejší kapitán týmu Michal Klesa. Nově přibyl Tomáš Josl, ve Vyškově známé jméno, který bude mít na starosti kondiční část a celkový individuální rozvoj hráčů.

Zápasy letní přípravy

28. 6., 17.00: Hradec Králové – Vyškov

1. 7.: Myjava (II. liga) – Vyškov

8. 7.: Olomouc B – Vyškov

8. - 11. 7.: soustředění Velké Losiny

12. 7.: Blansko – Vyškov

15. 7.: Skalica – Vyškov

„Nebyli tu ještě někteří hráči, kteří si plnili povinnosti u svých národních týmů, jako Kanakimana, Bayo nebo Musa. Ti měli sezonu prodlouženou, takže mají ještě o jeden týden delší volno. Kluky z hostování i ty nováčky chci samozřejmě vidět a dostanou šanci. Kádr není zavřený, bude se měnit a dolaďovat,“ zdůraznil kouč.

Jedno jméno ovšem nekomentovat nešlo. Je hodně pravděpodobné, že vyškovský dres už neoblékne brankář Antonín Kinský, který v MFK udělal opravdu velký výkonnostní skok a jako člen Slavie Praha zřejmě bude řešit i zájem jiných prvoligových klubů.

„Ano, brankář, to je pozice, kterou se aktuálně zabýváme velmi intenzivně. Vlastně se řešila celé ty tři týdny od skončení baráže. V současné době tam nějaká jména jsou, některá už i vypadla, protože ti hráči si našli něco jiného, nebo neměli zájem. Jednání jsou opravdu velmi intenzivní, protože to je jeden z těch klíčových postů, který chceme mít obsazený v potřebné kvalitě,“ zdůraznil Kameník.

Polák vzpomíná na zlaté Euro do 21 let: Jsem hrdý, že jsem u toho byl

V plánu letní přípravy je krátké soustředění ve Velkých Losinách a pět utkání. První z nich už ve středu a zrovna možná i nejtěžší. MFK se utká s prvoligovým Hradcem Králové.

„Na to srovnání s první ligou a celkovou tu konfrontaci se těšíme. Naši hráči se určitě chtějí ukázat v co nejlepším světle. V jaké sestavě nastoupíme, to je samozřejmě otevřené. Za ty dva dny se ještě může kádr hodně změnit. Ale každý hráč odehraje pětačtyřicet minut. Nebude to tedy klasická devadesátiminutová zátěž a jak jsem naznačil, chceme si udělat obrázek o jednotlivcích z takového těžkého zápasu,“ zopakoval trenér MFK.