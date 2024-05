Fotbal je o chybách a když je soupeři dokáží využívat, přináší to pro chybující tým fatální následky. Asi tohle jen nejmarkantnější rys porážky fotbalistů MFK Vyškov v Praze s Viktorií Žižkov (2:3). Dva góly dostali nedůsledným obsazením soupeřů po rohových kopech a rozhodující, když obránce zřejmě špatně vyhodnotil herní situaci.

Viktoria Žižkov - MFK Vyškov 3:2. | Foto: fkvz.cz_Svatopluk Samler

A určitě tou největší »botou« bylo počínání vyškovského snajpra Raimondse Krollise, který místo aby dal za stavu 2:2 gól, možná rozhodující ve prospěch svého týmu, tak padl v pokutovém území. Požadavek nařízení penalty hlavní rozhodčí Ondřej Pechanec nejenže neakceptoval, ale naopak »vyžlutil«. Po druhém napomenutí tak Krollis nedobrovolně opustil trávník a usnadnil tak Viktorce cestu k úspěchu.

O chybách při rohových kopech hovořil hostující lodivod Jan Kameník už po utkání.

„Při těch standardních situacích je to vždycky otázka osobní zodpovědnosti za prostor nebo hráče. Ty góly byly fakt laciné a už ten první neuznaný gól po ofsajdu, pro nás měl být varováním. Zápas ovlivnily hlavně tyhle dvě situace. První gól po rohovém kopu a druhý po našem vyrovnání, kdy jsme se dostali zpět do zápasu. To se týmu, který hraje o nejvyšší příčky, nemůže stávat a nám se to stalo opakovaně. Takže tohle si musíme důsledně vyříkat. Jiná stránka je, že s těmi obránci hrajete pořád na hraně, kdy je to někdy otázka centimetrů. V každém zápase to obrana hraje na hranici rizika a útočníci zase rizika ofsajdu. Ale na těch standardních situacích musíme zapracovat, takové góly prostě dostávat nemůžeme,“ zdůraznil Kameník.

Zda jako chybu vyhodnotí i situaci před třetím gólem Viktorky, to bezprostředně po zápase nechal otevřené s tím, že si akci musí prohlédnout na videu. V reálu to ale vypadalo, že obránce podcenil rychlost Augusta Batioji. Equádorec ale stihl v pádu skluzem míč odcentrovat před branku, kde už Jiří Sodoma neměl problém jej doťuknout do sítě.

Od Sparty dostali Vyškované na Žižkově pět gólů. Kameník tehdy jednoznačně hovořil o propadu defenzívy jako takové. Určitě z toho vyplynuly náměty pro přípravu a na výsledcích bylo zlepšení vidět. V dalších čtyřech utkáních dostali jeho svěřenci jen dvě branky. Tahle energie bude potřeba i nyní v otázce pilování standardních situací. Kameník k nim přidává i důraz na psychickou stránku. Čtyři kola před koncem jeho týmu Dukla opět utíká o čtyři body.

„Rozebrat ty standardky je jedna věc, a ta druhá je potřeba se teď nějak zvednout hlavně psychicky,“ zdůraznil trenér Vyškova.

V tomto týdnu budou jeho svěřenci mít hned dvě příležitosti dokázat, že se poučit umějí. Ve středu se o body utkají v Drnovicích s Jihlavou (17.00) a v neděli nastoupí v Opavě (17.00).