Před utkáním pátého kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY měl kouč Jan Trousil veliké problémy se složením mužstva. Na sever Čech nakonec odjelo bez klasického hrotového útočníka a s nedoléčenými hráči na střídačce. Do středu útoku se tak postavil vysoký stoper Ahmed Fofana.

Vyškovští sice nastoupili s pětičlenným středovým blokem, který měl eliminovat rychlé akei běhavého domácího týmu, ale byli to oni, kdo se v úvodu dostal do gólových šancí. Tu první ve třetí minutě ještě Ondřej Vintr neproměnil, ale o čtyři minuty později už po jeho akci „náhradník“ Bienvenue Kanakimana domácí síť rozvlnil. Aktivnímu Vintrovi pak sudí neuznal gól pro těsný ofsajd a další dvě nadějně vypadající akce opět nezakončil.

II. liga – F:NL, 5. kolo:

FK Varnsdorf - MFK Vyškov 2:1

Poločas: 1:1. Branky: 33. Ondráček, 86. Velich – 7. Kanakimana. Rozhodčí: Hocek – M. Novák, Matoušek. ŽK: Ondráček, Schön, Kubista – Štěpánek, Langer. Diváků: 503.

Varnsdorf: A. Richter – M. Richter, Zbrožek, Hušek, Heppner – Žák (60. M. Kubista), Bláha – Rudnytskyy (75. Šimon), Ondráček (60. Velich), Lauko (60. Schön) – Dordić (88. Breda). Trenér: Pavel Drsek.

Vyškov: Šustr – Hanuš (65. Todorić), Srubek, Štěpánek, Ilko – Langer (62. Dan Jambor), Kanakimana, David Jambor, Ondřej Vintr (76. Klesa), Němeček – Fofana. Trenér: Jan Trousil.

„Zpočátku se nám dařilo zachytávat jejich snahy o průniky a přitlačit nás. Škoda, že jsme nedali druhý gól, šance jsme na to měli. Bohužel přišlo to, že jsme jednou nechali jejich hráče v náběhu a oni z toho vyrovnali,“ povzdechl si Trousil.

Druhý poločas přinesl dva klíčové momenty. Krátce po sobě museli se hřiště pro zranění Ladislav Hanuš a Ondřej Vintr. Zásah do koncepce byl znát a umocnilo jej ještě, když domácí trenér Pavel Drsek poslal na hřiště hned tři nové hráče. Přesto mohli misku vah ve svůj prospěch obrátit hosté. V 84. minutě se do stoprocentní šance dostal Kanakimana, ale domácí brankář Adam Richter na brankové čáře vytáhl jeden se svých tří zázračných zákroků. Bohužel prakticky z protiútoku se prosadil domácí Oliver Velich. Srovnání skóre opět zabránil výborný Richter. Po centru Pavola Ilka hlavičkoval Fofana z pozice mezi penaltou a malým vápnem, domácí gólman vyškrábl míč ze šibenice pak se stačil přesunout a na brankové čáře zlikvidoval i dorážku Michala Klesy.

„Do vedení jsme měli jít my, ale Benyho (Bienvenue Kanakimana, pozn. red.) tutovku gólman fantasticky chytil. Dvě minuty potom máme chaos ve vlastním velkém vápně, nepřebereme si hráče na zadní tyči. Ten to jednoduchou hlavičkou vrátí zpět a tečovaný míč si najde jejich hráče, který to propálí. My, bohužel, takové to fotbalové štěstíčko postrádáme. Už je to na palici! Zase dostat rozhodující gól v 86. minutě. To je hrozný. Ale musím taky říct, že v té improvizované sestavě se s tím kluci rvali do poslední minuty. Kdybychom měli těch pět hráčů, které jsme kupovali a měli hrát v základní sestavě, tak by to určitě vypadalo jinak. Situace je pro nás složitá, ale budeme se s tím rvát dál s hráči, kteří budou moct hrát,“ dodal Trousil.

Ten vůbec neskrýval, že v dané situaci je pro jeho tým středeční utkání 2. kola MOL Cupu v Ústí nad Orlicí spíše komplikací.

„Hlavní je pro nás sobota, kdy máme doma Prostějov. Chceme se v tabulce bodově dotáhnout na mužstva před námi, ta mezera tam pořád není velká. Bohužel to nevypadá, že někdo ze zraněných bude moct hrát. Možná Pavel Simr…,“ zopakoval své přetrvávající starosti vyškovský lodivod.