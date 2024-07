„Upřímně musím říct, že jsem z toho všeho ve Vyškově nadšený. Jak z jednání s panem Zbořilem (generální manažer MFK, pozn. red.), tak i od trenérů, které znám z Jihlavy. Věděl jsem do čeho jdu a je dobré, že jsou tu i kluci, se kterými se znám. S Tomášem Svobodou a Milanem Piškem jsem hrával v Jihlavě minimálně dva roky, proti dalším jsem hrával jako soupeř,“ ujistil, že se na novou štaci těší.

FILIP VEDRAL

Post: obránce

Věk: 27 let

Výška: 195 cm

Váha: 91 kg

Zápasy / góly ve II. lize: 137 / 20

Předchozí kluby: Vysočina Jihlava (2003-2017), HFK Olomouc (2017), Vysočina Jihlava (2017), Slavoj Polná (2018), Vysočina Jihlava (2018-2019), FC Vlašim (2020), Vysočina Jihlava

Bez pěti centimetrů vysoký fotbalista nastupoval v Jihlavě především na postu stopera, nicméně klubové internetové stránky naznačily i jeho univerzálnost a ofenzivní schopnosti. On sám se podobných úkolů neobává.

„Přišel jsem hrát stopera, takže se budu primárně soustřeďovat na to, abychom góly nedostávali. Ale když bude možnost dát nějaký gól ze standardy, nebo i ze hry, tak budu jedině rád. Takže se může stát cokoliv. Ano nastupoval jsem i vpředu, ale útočníka jsem už dva roky nehrál. V Jihlavě jsem se občas sám vytahoval na hrot za nepříznivého výsledku. Je to ve mně. Já sám se hodnotím jako vítězný typ a nenávidím porážky a ještě víc remízy, protože to je o jednom gólu, který dáte navíc a ten zápas můžete vyhrát,“ zdůraznil.

Po bezgólové generálce sice trenér Jan Kameník nebyl moc spokojený, ale nepřímo ocenil, že defenzíva udržela nulu. V tom, co nyní tým potřebuje nejvíc, se svým novým stoperem shodli.

„Už se moc těším až začne příští týden liga a samozřejmě víme, že dnes to nebylo optimální. Je tady úplně nový kádr, takže chce to čas. Tenhle zápas nám zase něco ukázal a my si to v týdnu určitě rozebereme a musíme to vyladit na první utkání a zlepšovat to v průběhu sezony. Potřebujeme se víc sehrát, aby to všechno do sebe začalo víc pasovat. Říká se tomu, aby začala fungovat taková ta týmová chemie. Když přijde pět šest nových kluků, tak to může chvíli trvat, než si všechno sedne. Já ale věřím a vidím, že tým je zdravý a kvalitní,” má Vedral jasno i o vysokých ambicích MFK.