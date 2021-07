Na Julisce jeho tým těsně podlehl 1:2, když v závěru moc nechybělo, aby srovnal dvougólové poločasové vedení slavného soupeře. Porážka Trousila samozřejmě mrzí, ale chce si z ní vzít to pozitivní a poučení z chyb.

„Nějaká lítost? Tak to určitě necítím. Do druhé ligy jsme se přišli učit. Učím se já z pozice trenéra. Učí se kluci, kteří druhou ligu ještě nehráli. Pro nás to byla velká škola a jdeme s otevřeným hledím do dalších soubojů. Teď určitě nebudeme litovat, že jsme mohli mít bod. Samozřejmě by to bylo hezké, Dukla ovšem byla kvalitnější s balónem, na což jsme odpověděli bojovností a nasazením. Mohlo to dopadnout líp, ale vůbec nic se neděje. Jdeme dál, a když takto budou kluci pracovat a proměníme šance, můžeme být nepříjemným soupeřem pro každého v lize,“ popsal vyškovský lodivod své pocity po zápase.

K němu sice byli připraveni hráči celého kádru, ale u některých bylo jasné, že jejich zdravotní stav jim nastoupit nedovolí. Chyběli především zkušený kapitán Michal Klesa a největší letní posila Martin Macej, kteří měli po generálce s Uničovem svalové potíže a trenér je nechtěl prohloubit.

„Potvrdila se naše zjištění, že Dukla je velice silná na balónu. My jsme proti tomu měli připravený blok. Do 35. minuty se v něm dařilo pracovat. Dukla sice držela míč, ale do zakončení se nedostávala. My naopak využívali rychlých protiútoků, abychom jí duel znepříjemnili. Situace jsme na to měli výborné, jenže bohužel jsme je nevyřešili gólově. V prvním poločase nás nejprve podržel brankář Šustr, ale pak jsme si nepohlídali jednoduchý centr, po kterém dali domácí první branku. Bohužel v nastavení, když už se rozhodčí nadechoval, že poločas ukončí, jsme zase špatně vyřešili akci, trefili hráče na prostředku a do otevřené obrany nás Dukla potrestala na 2:0,“ popsal vyškovský kouč okamžiky, které nakonec rozhodli o vítězství domácích fotbalistů.

Za jeden z klíčových momentů utkání označil i neproměněnou šanci Marka Vintra bezprostředně po prvním gólu. Vintr šel v podstatě sám na brankáře.

„Kdybychom hned vyrovnali, bylo by to super, ale bohužel. Absolvovali jsme nováčkovský první poločas, kdy jsme se seznamovali s prostředím a byli jsme potrestáni za takovou tu naivitu dvěma góly. Ale ve druhé půli se kluci srovnali a byli vyrovnaným protivníkem. Při troše štěstí mohl při finálních závarech spadnout gól na 2:2, ale celkově to nebyla žádná ostuda. Kluci ukázali, že když budou poctivě plnit úkoly a přidají srdíčko, mohou se rovnat i mančaftu jako Dukla,“ zopakoval spokojenost s výkonem svých svěřenců.

Hlavně na ty mladší zabrala jeho slova o přestávce, když zdůraznil, že je třeba se uvolnit a brát bez zábran. A že mají na to, zápas minimálně zdramatizovat. To se také stalo a slavný soupeř musel v závěru bránit výsledek.

„Hlavně hráčům, kteří ve druhé lize nastoupili poprvé a poznávali ji, jsem říkal, aby šli na hřiště s čistou hlavou. Dukla ze začátku držela balón, ale střelecké situace neměla. Následně jsme prostřídali, abychom nasadili čerstvé hráče. Ještě v prvním poločase se nám zranil Dan Jambor, takže v druhé části jsme použili čtyři střídání. Myslím si, že se jimi hra velmi dobře rozhýbala. Dostali jsme se na kontaktní branku v 78. minutě, kdy pokračovala velmi dobrá partie a domácí se strachovali až do konce o výsledek,“ vyzvedl trenérský debutant v profi lize.

Po zápase v kabině prý hráčům poděkoval zejména za to, že utkání ani za stavu 0:2 neodevzdali, že si sáhli na dno, přiměli Duklu bránit a že sami sahali po vyrovnání.

„Od kluků to bylo velmi dobře zvládnuté. Určitě je to pro ně povzbuzení. Měli jsme na hřišti sedm osm hráčů, plus další kluky na lavičce, kteří do té doby neodehráli ani minutu ve druhé lize. Prakticky se seznámili s tím, co je profesionální fotbal – a zrovna proti mužstvu, jako je Dukla, jež je výborná na míči. Samozřejmě ho pořád drželi, ale nakonec ve statistikách střel a rohů to bylo rovnocenné. Kluci reagovali na držení míče soupeře adekvátně. Až na ty zbytečné chyby, z nichž vyplynuly góly, to odpracovali velmi dobře. Viděli, že když se podá poctivý výkon, mohou F:NL slušně hrát,“ zopakoval Trousil poučení z utkání.