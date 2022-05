„Bohužel ta ofenzíva nám teď nešlape. Naopak musím říct, že zase dobře pracovala defenzíva. Kluci se s těmi obrovskými útočníky porvali výborně, až na tu jednu situaci, kdy to oni prostřelili dlouhým nákopem a dali gól. Ale o tom naše porážka nebyla, kvůli tomu jsme neprohráli. To proto, že venku nejsme schopní dát gól a neproměnili jsme dvě obrovské šance,“ shrnul vyškovský lodivod hlavní příčiny porážky.

Podle jeho představ se o koncovku se na severu Moravy měli starat především Martinové Macej na hrotu a Sedlák pod ním. Na obou jsou ale stále vidět, že po zraněních se víceméně hledají.

„Čekal jsem, že to v nich konečně bouchne a ten gól už dají. Máca (Macej, pozn. red.) je u nás už od začátku sezony a měj to být útočník číslo jedna. Samozřejmě byl zraněný, ale tu porci zápasů už nějakou dostává. Bohužel ta kolonka, která se u útočníků počítá, tedy góly, a taky asistence, u něho je pořád na nule. Zůstala i po Třinci, i když to tam mohl uklidit do branky, ale nedal. Martin Sedlák je na tom podobně. Taky přišel posílit útok, a taky na ten svůj první gól i na tu asistenci pořád čeká. I jeho přibrzdilo zranění, ale oba už se do toho znova dostávají. Jsou v plné zátěži. Bohužel, do těch úplně gólových situací se nedostávají. A když už se dostanou, tak je nedají,“ lituje Trousil.

Fotbalisté Vyškova těsně prohráli v Třinci. Ten zůstává druholigový

Za svými možnostmi zůstává i Ondřej Vintr, s deseti góly nejlepší střelec mužstva. I u něho jde o objektivní příčinu, i jeho stále limitují následky zranění.

„On byl také zraněný a jeho rehabilitaci rozhodně neprospíval herní rytmus posledních týdnů, kdy se hrály ty středy a soboty. Proto ho teď ho využíváme zhruba na padesát minut. A stejně se potom z toho dostává dva dny. Nejde jen o to, že dá gól, ale umí udělat i tu rozdílovou věc, po které pak ten gól padne. Bohužel tím, že teď je nedotrénovaný, tak ani on nemá tu sílu, aby nějakým způsobem ten zápas ovlivnil. Vlastně ty situace řeší jinak, než je řešil to toho zranění,“ upozorňuje kouč MFK.

Přes všechny zmíněné problémy s koncovkou si šéf vyškovské lavičky myslí, že z Třince jeho tým neměl odjet s prázdnou. Šance Joe Ackroyda v prvním poločase a zejména jím zmíněná Martina Maceje na začátku druhého už za stavu 1:0 označil za vyložené.

„Tohle nás brzdí hlavně v těch venkovních zápasech, a to mě mrzí, protože třeba tento zápas nebyl na to, abychom odjížděli s prohrou 0:1. Je to škoda, byl minimálně remízový. Oni ale gól z té své jediné šance dali, my z těch dvou našich ne. Proto nevezeme ani bod,“ zklamaně konstatoval Trousil.