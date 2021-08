„Výkon i bod bereme. Favoritem zápasu byla Líšeň. Minule na Dukle jsme v koncovce dali první gól, teď jsme sebrali první bod. Myslím si, že to psychické uvolnění našich kluků ještě přijde v dalších týdnech,“ naznačil vyškovský kouč pozápasovou spokojenost.

Jeho tým se na drnovickém prvoligovém stadionu do „stříbrného“ mužstva minulého ročníku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY pustil nebojácně. Pětadvacet minut bušil do jeho obranných vrat, ovšem za vyloženou šanci ani jednu z dobře rozehraných akcí zřejmě označit nejde.

„Jsem velice rád, jakým způsobem jsme se prezentovali. Nikam jsme nezalezli. První poločas jsme byli lepším týmem, který diktoval hru. Měli jsme tam hodně nebezpečných situací. Bohužel, hráč, který tam teď měl být, ten střelec, kterého jsme vzali z Teplic, Macej, ten bohužel stále pro zranění chybí,“ zalitoval Trousil po zápase.

Vyškovský tlak v podstatě uťala první vydařená akce hostů, kdy Milan Lutonský uplatnil své bohaté, i prvoligové zkušenosti a z na zpracování těžkého míče vytěžil gólovou situaci.

„Co se týká hry, nemůžu klukům vytknout vůbec nic. Hráli velmi dobře. Ale v prvním poločase jsme udělali jsme dvě chyby. Upozorňoval jsem na obrovsky rychlého Lutonského a on nás vytrestal v době, kdy oni byli pod tlakem. On tam jednou vyplaval a dal gól. Těsně před půlkou jsme udělali ještě jednu blbost, kdy jsme stejně jako na Dukle nechali hráče jít na bránu samotného po naší standardce. V té chvíli nás brankář Šustr udržel v zápase. Druhý poločas Líšeň slezla níž a chtěla náskok ubránit. My jsme do nich pořád bušili. Měli jsme hodně standardek a dalších nadějných situací, ale rozhodlo se až po tom, co jsme šli do rizika a poslali na hrot Fofiho (stoper Ahmed Fofana, pozn. red.). Samozřejmě s tím, můžeme dostat druhý gól. Ale já jsem věřil, že tam ty centry přijdou. Přišly a zaplať Pán bůh ten jeden centr si Fofi našel a toho góla dal,“ radoval se Trousil.

V celém zápase zejména precizní defenzivní činností a po srovnání skóre pak tlakem na vstřelení rozhodující branky Líšeň prokazovala, že už patří ke zkušené druholigové společnosti. Ale zřejmě proto, že vítězství ztratila těsně před koncem a kýžený druhý gól do vyškovské sítě nedotlačila, byl její trenér Milan Valachovič v hodnocení zápasu hodně kritický.

„O dva body jsme přišli naprosto zbytečnou hrubkou v závěru. Bylo jasně vidět, že domácí chtějí hrát vabank, a tak jsme tam ke konci dali vysokého hráče. Bohužel jsme nechali soupeře odcentrovat a pak jsme to vzadu vůbec nezvládli. Ale mně se ten zápas z naší strany celkově vůbec nelíbil. Věděli jsme, že domácí nastoupí takovým euforickým výkonem, proto jsem zdůrazňoval, abychom používali hlavu. První poločas zhruba do pětadvacáté minuty jsme vůbec nebyli ve hře. Pak nás nahoru posadil ten gól a začali jsme trochu hrát. Jenže ten druhý poločas, to zas bylo takové nic moc. Špatně nám hrál prostředek a po zranění Kučery nám celý prostředek úplně odešel. Nebyli jsme schopni podržet balón, jenom se to nakopávalo nahoru. Ale i z této bídy jsme tam měli tutovku Ševčíkem. Ještě v prvním poločase jsme mohli rozhodnout. Ve 46. minutě měl tutovku Stáňa, když běžel sám na brankáře. Jenže si to před ním sám ukopl. Tomu prostě nerozumím. Druhá liga by měla mít nějakou kvalitu a nám prostě ta kvalita dnes chyběla. Podívejte se třeba na situaci v páté minutě nastavení. Máme další tutovku. Tři hráči sami naskakují na balón na zadní tyči. V podstatě to stačilo trefit. Takže se vracím k úvodní otázce, proč jsme ztratili ty dva body? Hrubkou v závěru a hlavně tou nekvalitou naší hry!“ netajil zklamání kouč SK Líšeň.

„Škoda , že jsme v prvním poločase nebyli schopní jít do vedení my. Byla tady vynikající atmosféra a diváci by se tím gólem ještě víc nastartovali. Ale já mám i tak z tohoto zápasu celkově dobrý pocit. Kluci to odjezdili, fanoušci byli fantastičtí a bylo jich skoro dva tisíce. Na tak fotbalovém stadionu se zápasy dají prožít. Myslím, že celkově to bylo povedené dopoledne. Znova říkám, že já nemám klukům vůbec co vytknout v nasazení. Vyrovnali jsme se Líšni i v agresivitě. Myslím si, že mužstvo má v sobě to, že chce kousat. My chceme teď v týdnu přivést ještě jednoho dva hráče a tým tak už bude doplněný tak, jak jsme chtěli pro sezonu,“ dodal Trousil.