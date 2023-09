Reprezentační přestávku vyplnily sousední druholigové kluby přátelským zápasem. Zatímco domácí Hanácká Slavia Kroměříž hlavně zkoušela adepty na druholigový dres, hostující kouč MFK Vyškov Jan Kameník dal, tak jak avizoval, šanci i vlastním odchovancům z dorostu. Výsledek 4:0 pro Slavii tedy ani nepřekvapuje.

Ilustrační. | Foto: Michal Málek

Zatímco domácí tým nastoupil až na brankáře Dostála v nejsilnějším složení a šanci ukázat se dostali všichni hráči z kádru, Vyškov dorazil bez řady opor. Navíc na Slavii byla přece jen trochu vidět touha oplatit Vyškovanům nedávný druholigový debakl v Drnovicích 1:5. V brance Vyškova nastoupil devatenáctiletý Jan Derka a ostatní mladíky vyslal Kameník na poslední půlhodinku. S nimi si zahrál i bývalý kapitán Michal Klesa. Pak už byl rozdíl ve hře markantní a domácí jej vyjádřili dalšími třemi brankami.

Příprava:

SK Hanácká Slavia Kroměříž – MFK Vyškov 4:0

Poločas: 1:0. Branky: Goncalves, Chukwudi, Dočkal, Houser.

Vyškov: Derka (46. Stejskal) – Němeček, Červeň, Sylla, Coulibaly, Oumar – Klimeš, Souaré, Štěpánek, Diallo – Vintr. Dále střídali: Ress, Wachtel, Petroušek, Klesa, Moural, Růžička. Trenér: Jan Kameník.

„Pozitivní je, že si kluci v reprezentační přestávce zahráli. Soupeř měl v prvním poločase lepší sestavu, po změně stran tam dal hodně nových kluků, co až tolik nehrávají. I ve vedru se hrál celkem slušný zápas. Nikdo si nedělal těžkou hlavu z výsledku. My jsme měli ve středu hřiště hodně zisků a chodili do brejků, ale až na jednu situaci jsme žádnou další akci nedotáhli,“ v podstatě vystihl charakter zápasu trenér domácích slavistů Bronislav Červenka.

O víkendu tedy MFK nehraje. Po reprezentační pauze je na programu derby s Prostějovem (sobota 16. září v 10.15 v Drnovicích) a už nyní klub chystá pro fanoušky zájezd na ještě prestižnější souboj se Zbrojovkou Brno na Srbské (sobota 23. září v 17.00). Informace o předprodeji vstupenek a jak a kde se přihlásit na výjezd do Brna jsou na www.mfkvyskov.cz