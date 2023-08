Že nemusí být stále jen slunečno, ale může i pršet a být zima, tak nějak a s nadsázkou vyjádřil svůj názor na aktuální první místo v tabulce FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY trenér fotbalistů MFK Vyškov Jan Kameník.

Jan Kameník, trenér fotbalistů MFK Vyškov. | Foto: mfkvyskov.cz

„Tabulka je jako počasí. Ta se mění každý týden a na to, že vedeme, já se nedívám. Nad ní se vážně zamyslím až po šestnáctém kole, tedy před zimní pauzou, abych vyhodnotil, v jaké pozici se nacházíme a co to pro nás znamená pro jaro. Pak až po třicátém kole, a to doufám, že budeme co nejvýše,“ s úsměvem odpověděl na konkrétní dotaz na tiskové konferenci po sobotním vítězném utkání se Spartou Praha B.

Pro mírnění případné euforie měl samozřejmě hodně důvodu a příkladů. A to i ze zápasu s mladou Spartou, který jeho tým na první místo vynesl. Přes celkovou vyslovenou spokojenost nemohl přehlédnou nedostatky.

„V prvním poločase jsme se dlouho nedokázali pořádně srovnat se soupeřem v nějakých běžeckých soubojích a horko těžko jsme nacházeli recept, na to jak se dostat do jejich hodně pohybové obrany. Zareagovali jsme mírnou změnou v rozestavení a až potom jsme dokázali Spartu malinko eliminovat. Řekl bych, že v závěru první půle jsme se už dokázali dostat do zápasu a měli jsme tam tři šance, které volaly po brance. Na druhou stranu jsme inkasovali hodně laciný gól po standardní situaci, to si samozřejmě musíme s hráči rozvykládat,“ přiznal kouč Vyškovanů.

Tu debatu na téma chyby ve hře už spustil už v přestávce v šatně a evidentně zabrala. Druhý poločas už jeho svěřenci hru ovládali a dokázali nepříznivé skóre otočit.

Fotbalisté Vyškova nabídkou první příčky nepohrdli. Spartu skolili ve druhé půli

„Ano byla tam trošku bouřka a jsem hrozně rád, že si to vyříkali i hráči mezi sebou,“ částečně odhalil dění v kabině.

Je dobré, že hráči dokážou v průběhu zápasu změnit styl hry a možná i přístup. Nespornou výhodou Kameníka je kvalitní širší kádr, takže v případě nespokojenosti má kam sáhnout a poslal na hřiště adekvátní, či dokonce aktuálně lepší náhradu. Tým je plný výrazných osobností a zatím vždy některá z nich dokázala zvednout vyškovský prapor při zrovna ne dobrém vývoji na trávníku. Kameníkovi ke cti slouží, že při té hráčské výměně má zatím štastnou ruku, dokáže nacházet dobrá řešení a střídáním a dovede ovlivnit vývoj zápasu ve svůj prospěch. To byl i sobotní případ třeba v tomto směru s osvědčeným Ondřejem Vintrem. Okamžitě po svém příchodu na hřiště měl gólovou šanci, ale hlavně jeho kolmé přípravky dělaly sparťanům vzadu velké problémy. Což bylo v době, kdy se Pražané tlačili za vyrovnáním a i oni nacházeli okénka ve vyškovské defenzívě. Aktivní hra domácích ej v tomto směru výrazně přibržďovala.

„My se v podstatě stále sehráváme a je dobré, že zápasy rozhodujeme tou individuální kvalitou. Určitě ale máme pořád na čem pracovat a celkově tu hru musíme stále ladit do té formy, kterou chceme,“ poznamenal vyškovský lodivod.

Jeho tým má před sebou další anglický týden. V úterý nastoupí v Otrokovicích proti účastníku Moravskoslezské ligy FC Zlínsko (v 17.30 hodin na stadionu ve Zlíně- Kvítkovicích) ve druhém kole domácí pohárové soutěže MOL Cup. Trenér potvrdil, že jednoznačným cílem je postup.

„Pohár bereme stejně vážně jako každé mistrovské utkání. Chceme jít dál a bez větších problémů. Jsme poučení z Hodonína, kde jsme to utkání proti třetiligovému soupeři nezvládli podle svých představ. (2:2 a postup až po penaltovém rozstřelu, pozn. red.). To se sice v těchto konfrontacích stává, ale teď si to rozhodně chceme odpustit. Pečlivě se připravíme v zápase budeme maximálně koncentrovaní,“ ujistil Kameník.