„Do samostatného sektoru hostů se prodalo asi 120 lístků na Zbrojovce a v našich pokladnách kolem 350, takže tam bylo asi necelých 500 fanoušků. Ale to byli jen ti, co přišli se symboly Zbrojovky, vlajkami, šálami a dalšími. Na hlavní tribuně bylo Brňanů určitě taky dost,“ komentoval prvoligovou návštěvu sekretář MFK Vyškov Martin Neubauer.

Zápas ale nebyl jen fotbalovým svátkem. Mimořádná opatření si vyžádala jeho příprava i průběh. Ze stany MFK, obce Drnovice, zdejšího fotbalového klubu FKD a samozřejmě Policie České republiky i samotné Zbrojovky.

„Byl to šílený týden. Měli jsme na starosti zajištění součinnosti všech zainteresovaných složek. Jsem rád, že je to za námi a hlavně, že se to podařilo zorganizovat tak, že nedošlo k žádnému konfliktu, že se nikde nic nezničilo a nikdo se nezranil. V tom nám pomohli i pořadatelé ze Zbrojovky. S Martinem Číhalem jsme byli průběžně v kontaktu a třeba když ze sektoru hostí hodili na hřiště dýmovnici, tak si to vyřešili zbrojováčtí pořadatelé s tím kotlem sami. Ta spolupráce byla výborná a jsem rád, že k dobré atmosféře přispěli i fanoušci Zbrojovky,“ chválil vyškovský sekretář.

Na vyšší divácký nápor se samozřejmě musel připravit i samotný stadion. Protože pořadatelé nemohli otevřít tradiční sektor hostů za brankou, bylo především třeba nachystat místa v sektoru B. Neubauer ujišťuje, že klub byl přípraven i na větší počet brněnských fandů a že mu s přípravou pomáhali členové drnovického fotbalového oddílu, který má správu stadionu na starosti od obce.

„Klasického správce stadionu, jednoho člověka, nemáme, jen o trávník se speciálně stará Víťa Kopecký. Ostatní věci děláme tak nějak společně, kdo může, pomůže. To béčko jsme museli celé uklidit a odnést věci, které by tam vadily. Tak aby byl zcela volný vstup. Nesložitější ale bylo odstranění reproduktorů a osvětlení, což byl požadavek obce. Ne, že by byly v nějakém havarijní stavu, to bylo spíše z preventivních důvodů, aby se třeba nějaká součást při očekávaných otřesech při skandování neuvolnila nespadla mezi diváky. Den před zápasem jsme to dělali z plošiny na autě,“ uvedl předseda FKD Oldřich Jelínek. Mimochodem současný drnovický klub hraje na tomto stadionu střed tabulky okresního přeboru.

Uhlídat pořádek při samotném utkání bylo hlavně na bedrech klubové pořadatelské služby. Té přijela vydatná výpomoc z Brna a na případný zásah bylo u stadionu připraveno devadesát policistů.

„Bezpečností agentura, pětatřicet sekuriťáků, si speciálně hlídala brněnské fanoušky na béčku. Policie tam měla své kamery a všechno sledovala a vyhodnocovala průběžně. My za klub jsme proto až tak nějaké problémy neměli. Vlastně v průběhu celého zápasu byly jen dva rušivé momenty. Když se skandovala rasistická hesla a potom s těmi dýmovnicemi. Tohle ale jde za mladými zbrojováky. Skandování neovlivníte a nějakou dýmovnici vždycky někdo nějak pronese, to prostě nejde neuhlídat. Jsem rád, že jsme utkání zvládli a o něčem svědčí, že nás delegát zápasu po skončení pochválil,“ kvitoval spokojený hlavní pořadatel zápasu Ondřej Šišma.