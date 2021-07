„Dva tři kluci sice v týdnu netrénovali, protože mají mají nějaké šrámy z letní přípravy, ale měli být k dispozici. Sestavu proto uděláme až těsně před utkáním podle aktuálního stavu,“ sdělil trenér Jan Trousil.

F:NL - 1. kolo:

FC Dukla Praha – MFK Vyškov

Sobota 24. července, 17.00 hodin, stadion Na Julisce, Praha 6 – Dejvice.

Pro historický první start Vyškova ve druhé lize jsou Pražané jedním z vůbec nejatraktivnějších soupeřů. V současné době se sice pohybují ve druhé lize, ale hlásí úmysl se vrátit mezi elitu. Zavazuje je k tomu i veleslavná minulost jedenáctinásobného mistra ligy, osminásobného vítěze Československého poháru, semifinalisty PMEZ, tedy předchůdce dnešní Ligy mistrů, a mezi čtyřmi posledními byla Dukla i v někdejším evropském poháru číslo 2, Poháru vítězů národních pohárů.

„Současný herní styl hry Dukly nastavil ještě pan Kozel před nějakými deseti roky a pokračoval v něm Tomáš Skuhravý. Byli dominantní na balonu a dávali si co nejvíc přihrávek po zemi. Bogas (Bohuslav Pilný, současný trenér, pozn. red.), se kterým jsem seděl v kabině v Hradci Králové, když jsem jako osmnáctiletý začínal a znám ho tedy velmi dobře, to trošku zjednodušil. Dukla se taky hodně posilnila. Jen namátkou, ze Sparty mají Kulhánka, je tam velice kvalitní útočník Fábry, Peterka se jim teď rozehrál, adaptovali se mladí kluci Šeberle a Kozel. Mají rychlostní typy a netají se, že chtějí hrát o postup,“ připomněl Trousil.

Na Julisce tak MFK Vyškov čeká křest ohněm. Je nasnadě, že i bod by mohl být ziskem hostů, ale zápas se bude hodnotit až po závěrečném hvizdu.

„Do druhé ligy jdeme s tím, že chceme být nepříjemným soupeřem pro každého. Proto se nemůžeme dívat, jestli je to Dukla nebo Zbrojovka, Táborsko nebo Varnsdorf. To je úplně jedno. Lehké nebude ani jedno utkání a my se v nich chceme s každým vyrovnat a být úspěšní. Až po zápase si řekneme, jestli se nám to povedlo nebo ne. Ale určitě tam nepojedeme tak, že už v Průhonicích se budeme strachem třepat, že jedeme na Duklu,“ je si jistý vyškovský kouč.

Vyškovští fanoušci, kteří se za svým týmem vypraví na Julisku, musí počítat se zpřísněnými bezpečnostními opatřeními vzhledem ke koronavirové nákaze.

„Podle aktuálních svazových směrnic budou na stadion vpuštěni jen lidé s platným potvrzením o kompletním očkování, anebo o prodělání covidu,“ připomněl dvě hlavní povinnosti generální sekretář MFK Zbyněk Zbořil.