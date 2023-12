Koncem prvního týdne v novém roce se fotbalisté podzimního lídra druhé fotbalové ligy MFK Vyškov sejdou na prvním tréninku v rámci zimní přípravy na jarní část FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. V ní absolvují šest přípravných zápasů a soustředění ve sportovním areálu blízko Madridu.

Ilustrační. | Foto: Michal Málek

V zápasovém programu převažují prvoligoví soupeři. Jednak ze Slovenska - MFK Skalica a AS Trenčín, jednak moravští Baník Ostrava a FC Zlín. »Sestavu« doplňují účastník Moravskoslezské ligy FK Blansko a druhé slovenské ligy Spartak Myjava, což bude i generálka na druholigový úvod. Zimní zahraniční soustředění v Turecku letos klub nahradil Španělskem. Proběhne 10. – 17. února a dá se předpokládat, že i tam bude nějaká herní prověrka se soupeři z nižších soutěží. Boje o jarní body pak MFK rozehraje v sobotu 2. března v Kroměříži s Hanáckou Slavií.

MFK Vyškov

Přípravná utkání:

Skalica – Vyškov, sobota 13. 1.

B. Ostrava – Vyškov, sobota 20. 1.

Zlín – Vyškov, sobota 27. 1.

Trenčín – Vyškov, sobota 3. 2.

Vyškov – Blansko, středa 7. 2.

Myjava – Vyškov, sobota 24. 2.

Start F:NL:

Kroměříž – Vyškov, sobota 2. 3.

Jarní cíle klub netají. Je to postup do nejvyšší soutěže a samozřejmě vzhledem k průběhu podzimu nejraději přímý, tedy z prvního místa. To Vyškov aktuálně drží se čtyřbodovým náskokem před Duklou Praha a šestibodovým před FC Táborsko a Příbramí. Plány jasně vyjádřil i zahraniční manažer klubu Akere Ndi z agentury Rainbow vlastnící klub.

„Věřím, že pokud se nám podaří dobře odstartovat druhou polovinu sezony za podpory všech našich fanoušků dobře, pak máme velkou šanci vyhrát ligu a zapsat se do historie MFK Vyškov, fanoušků i celého města. V porovnání s některými soupeři jsme sice malí a máme málo prostředků, ale jsme silní a dokážeme nemyslitelné. To přiláká do klubu investory, kteří s námi budou chtít spolupracovat na dalším růstu a úspěchu,“ mj. sdělil v obsáhlém rozhovoru na klubových internetových stránkách.