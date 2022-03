První várku naslibovaných odměn především od bývalých hráčů celku z Králova Pole si vychutnali hned v pondělí. „Kuba Černín už občerstvení koupil, ale nebude to asi tak, že ho kluci donesou na každý trénink. Jistě se domluví a splní všechno postupně. Měli jsme něco slíbené i od realizačního týmu,“ přiblížil líšeňský záložník Marek Matocha.

Největší oslavy historicky první výhry v soutěžním zápase se Zbrojovkou se uskutečnily v pátek po utkání. Z Králova Pole se fotbalisté přesunuli i se třemi body do Líšně. „Měli jsme večeři, dali si něco na pití a oslavili to,“ přiblížil Matocha a pokračoval: „Bylo to brněnské derby, na stadion přišlo přes šest tisíc lidí a jsme šťastní, že jsme zápas zvládli. Užili jsme si to, euforie byla neskutečná.“

K ní výrazně přispěl právě Matocha, když asistoval u všech tří branek líšeňského mužstva v utkání. „Byl jsem rád, že jsem góly klukům mohl nachystat, byl jsem hrozně šťastný,“ prohlásil čtyřiadvacetiletý ofenzivní hráč, jenž v tomto druholigovém ročníku naskočil za Líšeň do každého z devatenácti duelů.

První dva góly v derby vstřelili David Pašek a Ondřej Ševčík po jeho rohových kopech. „První ode mě nebyl úplně ideální. Šel na přední tyč a pro nás se štěstím balon nějaký hráč ze Zbrojovky prodloužil na zadní a Paša to trefil. Druhý jsem ale kopl dost slušně, našel jsem Ondru, byl nehlídaný a uklidil to s přehledem,“ líčil záložník Matocha.

Další z jeho centrů levou nohou proměnil v branku Milan Lutonský. „Ten třetí gól nebyl jen o centru. Ve středu hřiště jsme z toho dobře vyjeli, Ziky (útočník Martin Zikl – pozn. red.) mi balon posunul do lajny a Luty měl výborný náběh. Klobouk dolů, že se dostane jako bek do vápna a trefí to takhle hlavou, i když je docela menší postavy,“ poznamenal Matocha.

Svěřenci líšeňského kouče Milana Valachoviče jsou tak i díky němu dosud prvním týmem, který porazil Brno v této sezoně na jeho stadionu. „Takové vítězství nám určitě pomůže v sebevědomí a motivuje do dalších zápasů. Nálada v kabině je skvělá, ale rozhodně nejsme uspokojení a nemáme najednou nosánky nahoru, že jsme porazili Zbrojovku. To vůbec. Jsme pokorní, do každého utkání jdeme dál s respektem a pokračujeme pořád ve stejné práci i nasazení,“ zdůraznil Matocha.

Líšeňští fotbalisté se v tabulce nacházejí po devatenáctém kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY stále na třetí pozici. „My vůbec nemluvíme o baráži,“ podotkl trenér Valachovič po pátečním derby. „K zápasu se Zbrojovkou jsme přistoupili jako k venkovnímu utkání. Motivace byla velká, protože jsme hráli s prvním týmem soutěže a zřejmě nejúspěšnějším na Moravě. Ale baráž? O tom jsme se nebavili,“ zopakoval.

A přestože si Líšeňští užili po skalpu lídra druholigové tabulky víkend bez fotbalu a po pondělním tréninku dostali plánované volno také v úterý, nyní se už připravují na sobotní domácí zápas se čtrnáctým Třincem. „Bude to možná ještě těžší utkání než se Zbrojovkou. Věřím ale, že ho zvládneme,“ burcoval Matocha.