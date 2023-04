V úvodních třech jarních kolech FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY se na hřiště nedostal. S Duklou, kde záložní řada MFK Vyškov vyhořela asi nejvíc, přišel na hřiště v 64. minutě místo Lukáše Lahodného. V Karviné už dostal 74. minut od začátku a s Třincem už plnou palbu devadesáti minut a nastavení. Pokud trenér Jan Trousil hledal optimální složení záložní řady, tak to vypadá, že s Tomáš Cabadaj bude jejím pevným kamínkem.

Devítka patří v MFK Vyškov Tomáši Cabadajovi. | Foto: MFK Vyškov/Filip Ježek

S Lukášem Lahodným vytvořili ten pověstný obranný štít, přičemž dokázali dávat slušné míče i svým spoluhráčům do ofenzívy.

„Začátek jsme měli celkem slušný. Chtěli jsme být více na míči a nechtěli jsme pouze nakopávat. Myslím si, že plán nám fungoval dobře a že jsme si to zezadu i prokombinovali. V prvních dvaceti minutách jsme měli dvě tři šance, bylo tam břevno. Všichni vidí, že v posledních zápasech nám to tam nepadá. Nadřeme se, šance máme, ale nedáme gól. Proto byl Třinec pořád ve hře a hrozil nákopy ze hry i ze standardek. Museli jsme to tam nějak odskákat, což se v první půli nakonec podařilo a ve druhé až na jednu výjimku taky. Jenže jsme z ní dostali ten gól a pak to pro nás bylo těžké. Třinec se zatáhl a cítil šanci na výhru. Naštěstí musím pochválit kluky vpředu, že se nevzdali a vytvořili jsme si šance, nakonec nám to tam dvakrát padlo a můžeme se radovat,” netajil nadšení pětadvacetiletý fotbalista.

Jeho spoluhráči srovnali a otočili skóre v době, kdy už možná pesimističtěji založení fanoušci opustili drnovický stadion. Cabadaj si myslí, že impuls k obratu přišel dřív, než v devadesáté minutě, kdy vyrovnal Bienvenue Kanakimana.

„Druhý poločas od začátku nebyl z naší strany tak dobrý, jako první. Hodně faulů a dostali jsme je do hry tou standardkou, kdy to tam nějak propadlo a hráč to trefil do vinglu. Možná paradoxně se to otočilo, když měli roh a Beny (Kanakimana, pozn. red.) po něm šel sám na bránu. Sice to nedal, ale myslím si, že pro nás to byl ten stěžejní moment zápasu, kdy jsme začali víc cítit, že můžeme dát aspoň vyrovnávací gól. Ne, že bychom před tím nevěřili, ale tímhle tím momentem se to ještě víc nabudilo. A pak se vydařil jeden brejk, a tak jsme šli ještě po druhém. Je to nádherný pocit, velká úleva,“ přiznal pár chvil po zápase.

Jestliže Třinečtí mohli v poločasové přestávce prohrávat i 0:3, pak si také mohli odvézt tři body. Možná o ně přišli právě v době, když už si jimi byli hodně jistí. Po vedoucím gólu byli čtvrthodiny pod drtivým tlakem domácích. Pak se jim podařilo hru zase srovnat, ale nechali okénka v obraně…

„Někdy je taková výhra cennější, než když všechno funguje, tak jak má. My jsme měli nějaké problémy v koncovce a myslím si, že tento zápas může být právě tím klíčovým, zlomovým momentem a zase nám to tam začne padat,“ přeje si Tomáš Cabadaj.