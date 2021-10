Hrůzný moment zápasu nastal už ve třiadvacáté minutě. Domácí brankář Martin Berkovec se při výběhu hlavou srazil s vracejícím se Janou Hlavicou a oba hráči museli opustit hřiště. Sedmadvacetiletého stopera navíc rovnou ze stadionu odvezla sanitka. „Výsledky vyšetření na CT i RTG jsou u Hlavici pozitivní a míří domů. Berkovec má podezření na otřes mozku a pro jistotu zůstává v nemocnici,“ uvedl klub ve večerních hodinách na sociálních sítích.

Jejich místa zaujali gólman Jiří Floder a mladý obránce Lukáš Endl. „Tým z toho byl otřesený. Na chvilku hráče rozhodí, když se stane takové neštěstí a je tam spousta krve a sanitka. Oba náhradníci do utkání naskočili celkem dobře. Hlavně ve druhém poločase se sice nevyvarovali chyb, ale myslím, že na zápas střídání vliv nemělo,“ uvedl lodivod Brňanů Richard Dostálek.

Těsně před přestávkou poslal domácí do vedení technickou střelou zpoza vápna Adam Fousek, jenže pojistku už Brňané nepřidali. Naopak ve druhé půli srovnal hostující Marek Vintr.

Hráč, jenž ještě loni patřil právě Zbrojovce, se prosadil čtyři minuty po příchodu na trávník. „Mara u nás plní roli žolíka. Přemýšleli jsme, že ho nasadíme od začátku, ale měl virózu a do čtvrtka netrénoval. Říkal jsem mu, že nastoupí na třicet minut, které musí odmakat. Ať tam klidně chcípne, ale jeho šance přijde a dá gól. Je krásné, že se mu to na Zbrojovce povedlo,“ řekl další z Vyškovanů s brněnskou minulostí, trenér Jan Trousil.

Tím ale čtyřiadvacetiletý ofenzivní plejer nekončil. Ve čtyřiaosmdesáté minutě si v rohu vápna vybojoval faul na Damiánu Barišovi a nařízenou penaltu sám s přehledem proměnil. „Bylo to dost emotivní. Těžko hodnotit, záběr jsem zatím neviděl. Z hřiště mi to úplně nepřišlo a o Márovi víme, že to umí přihrát. Pokud mu ale přišlápl nohu, pak to penalta byla. Je to rychlý, svým způsobem dobře vyčůraný hráč s kvalitním zakončením. Dneska Vyškov dost zvedl. Udělali jsme dvě chyby a on nás potrestal,“ ohodnotil bývalého spoluhráče střelec Fousek.

Závěr klání se odehrával ve vyhrocené atmosféře. Brňané soupeře sevřeli a byli odměněni doslova v poslední minutě hrací doby. Míč do sítě dostal po Fouskově přímém kopu debutující Lukáš Rogožan. „Hodně jsme honili výsledek. Já udělal náběh zezadu, vtrhl jsem do vápna a hlavou míč trkl. Ani jsem nemířil a gól neviděl. Že jsem dal gól jsem zjistil, až když za mnou někdo běžel,“ prohlásil jedenadvacetiletý střelec.

Tři ze čtyř branek tak měli na svědomí střídající hráči. Vedle Vintra i Rogožan zamířil na hřiště až ve druhé půli. „Víme, že Lukáš umí jeden na jednoho a má rychlé nohy do těžkého terénu. Byl to dobrý tah. V tom, že dal gól hlavou byl kus štěstí, ale kvůli tomu jsme ho nasadili,“ ocenil Dostálek.

Snový debut ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE však nadějnému forvardovi pokazil závěrečný výsledek. „Za první gól jsem rád, ale převažuje zklamání. Dnes jsme chtěli tři body. Je škoda té penalty, museli jsme to honit na poslední chvíli. Budu rád, když se dostanu další šanci, ale nepřemýšlím nad tím. V kabině jsem čtrnáct dní a sem tam stále cítím nervozitu,“ doplnil Rogožan, který v minulosti působil naopak ve Vyškově.

Tam jsou s remízou patřičně spokojení. „Brno bylo jasný favorit, mělo víc ze hry. Já kluky o poločase nabádal, ať jsou dále poctiví. Dostali jsme se do vedení, ale pak Zbrojovka vyvinula obrovský tlak. Bod bereme. Každý zápas ve druhé lize je pro nás svátek, který si užíváme. Můžu klukům jen poděkovat, jak se s tím perou,“ ocenil svěřence Trousil.

Naopak v největším jihomoravském klubu převládalo rozčarování. „Nebyl to náš den, především do ofenzivy. Měli jsme celkem dost brankových příležitostí, do poločasu to nevypadalo tak špatně, ale pak přišly chyby. Doma chceme být stoprocentní a to se nám nepovedlo, takže nejsem spokojený s výkonem ani výsledkem,“ zhodnotil Dostálek.

Zbrojovka Brno - Vyškov 2:2

Poločas: 1:0.

Branky: 40. A. Fousek, 90. Rogožan – 62. M. Vintr, 84. M. Vintr (pen.)

Rozhodčí: Radina – Dresler, Šimáček.

Žluté karty: Ševčík, Hladík – Fofana, M. Vintr, O. Vintr, Klesa.

Zbrojovka Brno: Berkovec (28. Floder) – Bariš, Štěrba, Hlavica (28. Endl), Jan Moravec (88. M. Sedlák) – Texl (88. Černín), M. Ševčík – Štepanovský (C) (72. Rogožan), A. Fousek, Přichystal – Hladík.

Vyškov: Šustr – Ilko, Štěpánek, Srubek, Němeček (82. Dan Jambor) – Cabadaj, Lahodný (58. M. Vintr) – O. Vintr, Slaměna (90. Simr), Klesa (C) – Fofana.

