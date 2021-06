„V covidové době jsem nechtěl o fotbalu slyšet a říkal jsem, že dokud se nevrátí na stadiony lidi, nevrátím se ani já. Měl jsem od jednoho klubu i nabídku na trénování. Pro Vyškov rozhodlo také to, že bude hrát v Drnovicích, kde bydlím,“ říká v rozhovoru pro Deník Rovnost manažer, který zítra oslaví osmačtyřicáté narozeniny.

Říkal jste, že jste táta na plný úvazek. Jak se vám daří skloubit roli otce a manažera Vyškova?

Vezmu kočárek a jdu dolů městem na stadion (smích). Je obrovská výhoda, že můžu pracovat v místě, kde žiju a není třeba nikam dojíždět.

Liší se nějak vaše práce ve Vyškově od toho, co jste dělal přesně před rokem v Blansku?

Je to stejná práce a stejná startovní čára. Přechod z výkonnostního do profesionálního fotbalu je nejtěžší, co může být. V Blansku si to ale nedokázali připustit. Musíme dát pozor, aby se to neopakovalo. Je třeba vytvořit konkurenceschopný tým, ale ruku v ruce s tím je třeba vyřešit taky organizační otázky.

Co je teď třeba udělat, aby se neopakoval osud Blanska které kvůli nedostatku peněz už v průběhu ročníku oznámilo sestup do MSFL?

V první řadě chci říct, že mě celá situace kolem Blanska hrozně mrzí. Už jsem říkal, že mi vadí, jak se kope do Zbrojovky a nechci, aby se kopalo i do Blanska. Pro nás měla být příkladem toho, jak zvládnout přechod do druhé ligy, Líšeň. Šla do toho trpělivě a krok po kroku, byl to postupný proces. Něco podobného chceme ve Vyškově.

Byly příčinou vašeho podzimního odchodu z Blanska problémy, o kterých se hovořilo, jako špatná komunikace uvnitř klubu?

Nechci se k tomu vracet, je to pro mě už uzavřená kapitola.

Jakým směrem se tedy vydává Vyškov?

Mně se líbí cesta, kterou razí pan Chalupecký (Martin Chalupecký – jednatel vyškovského klubu – pozn. red.) Hodláme být odrazovým můstkem pro hráče, kteří mají ambice a chtějí kopat vyšší soutěž. Samozřejmě je třeba kádr doplnit o kvalitní hráče s X faktorem, což jsou nyní kapitán Michal Klesa a Pavel Simr. Mně je ta cesta sympatická, i když nemusí vyjít, což říkám při jednáních každému. Naším cílem jednoznačně bude záchrana. Nejdeme nic zkoušet, ale razíme svou cestou a věříme, že se vyplatí

Hodláte přivést ještě jiné osobnosti, nebo vystavíte kádr kolem Klesy a Simra?

Pavel i Michal jsou ofenzivně ladění, takže určitě chci ještě přivést kvalitní hráče do obranných řad a do brány, aby dodávali klid mladým klukům.

Ti si zakopou na známém stadionu v Drnovicích…

Když mám mluvit sám za sebe, musím říct, že je to hrozná pecka. Rezonuje to ve fotbalovém prostředí, volají mi i bývalí hráči Drnovic, jak jsou z toho nadšení, že se zase na stadion vrátí profesionální fotbal. Uznávám ale, že ne všem v obci se to vzhledem k minulosti musí líbit. Každopádně věřím, že se tam fotbal ujme a že třeba na druhé kolo proti Líšni přivítáme tři tisícovky fanoušků.

Byl problém, aby aspoň stadion v Drnovicích prošel licenčním řízením?

Překvapivě moc úprav potřeba nebylo. Šlo jen o dvě věci. Je to obrovský kus práce, co se udělal v Drnovicích, za což je třeba poděkovat městu. Na druhou stranu Vyškov by měl hrát domácí zápasy ve Vyškově a k tomu také bude směřovat naše energie při jednání, ať se domluví potřebné úpravy.