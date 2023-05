Mohl to být vstup jako hrom. Tedy pro nového trenéra fotbalistů MFK Vyškov Jana Kameníka. Dva zápasy, dvě vítězství a posun alespoň do sobotních odpoledních utkání FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY na první místo tabulky. Chybělo k tomu zhruba deset minut domácího duelu s Příbramí, kdy jeho svěřenci přišli o dvougólové vedení na remízu 2:2.

Fotbalisté Vyškova (bílí) remizovali s Příbramí 2:2. | Foto: MFK Vyškov

V premiéře na vyškovské lavice Kameník zvítězil ve Varnsdorfu 3:1 a poprvé před domácími fanoušky byl deset minut od dalšího triumfu. Že to skončilo nerozhodně si Vyškovští hodně zavinili sami. Na pozápasové tiskové konferenci to domácí lodivod potvrdil.

„Hodnocení utkání bych rozdělil do dvou částí, na první a druhý poločas. Ten první jsme odehráli relativně slušně, dokázali jsme si vytvořit šance a proměnit je. I když už tam jsme měli nějaká okénka v defenzívě, ale celkově si myslím, že výkon byl relativně slušný a snesl nějaké měřítko. Do druhé půlky jsme vstoupili s tím, že na ten výkon chceme navázat, že udržíme tempo utkání, tu kvalitu, nicméně se tak nestalo. Naopak, ztratili jsme pohyb, střed pole, byli jsme kostrbatí v rozehrávce, která nám dlouho trvala. Na můj vkus jsme si vytvořili málo gólových příležitostí. V defenzivě jsme nenabírali hráče Příbrami, kteří toho dokázali využít. Začali jsme hodně chybovat a řekl bych, že jsme hodně zbytečně ztráceli míče a přestali jsme být nebezpeční dopředu,“ konstatoval Kameník.

Pozorný fanoušek by ovšem mohl namítnout, že tzv. na jistotu začali jeho svěřenci hrát už po druhém vstřeleném gólu. Ubylo rychlých akcí podél postranních lajn a balón začali víc strkat nakrátko středem hřiště. Ve druhé části to bylo vidět výrazně a místo, aby rýsovali rámec utkání domácí, přizpůsobovali se hře hostů.

Kolaps v závěru. Fotbalisté Vyškova přišli s Příbramí o důležité vítězství

„Soupeř nás začal vysoko napadat my jsme si s tím nedokázali úplně poradit, nenacházeli jsme řešení, jak překonat tu jejich první pressingovou zónu. Třeba nějakým dobrým balónem za obranu. Nedokázali jsme se potom na hřišti ani dobře pohybovat a soupeř si těch nebezpečných situací vytvořil docela hodně,“ potvrdil trenér MFK.

Nakonec Příbramští dvě využili, a možná už v době ani sami moc nevěřili, že si mohou odvézt bod.

„Jak u prvního gólu, tak u druhého jsme prostě jsme byli hodně daleko od hráčů. A potom ta penalta, kdy v situaci dva na jednoho uděláme faul, který z mého pohledu se v šestnáctce prostě dělat nemá. To je na další hodnocení,“ jednoznačně Kameník označil oba inkasované góly za hrubé chyby defenzívy.

Závěr zápasu byl hektický a rozhodnout mohly oba týmy. Nejprve mohl vrátit radost do domácího tábora Alexis Alegue a na druhé straně pak těsně minula domácí branku hlavička Jakub Zeronika.

„V prvním poločase Vyškov dominoval a zaslouženě vedl. Do druhého jsme vstoupili líp a myslím si, že jsme si ty góly zasloužily. Viděl jsem náš úplně jiný tým, který působil kompaktně. A dokonce jsme to mohli otočit, ale říkám, možná je spravedlivá remíza. Kdyby nás Vyškov potrestal na 3:0 bylo by po zápase,“ zřejmě nejstručněji, ale přesně komentoval konečné skóre David Bednář, který příbramský tým koučoval za nemocného hlavního trenéra Karla Krejčího.

Kameník ujistil, že v plánu nebylo hrát „údžbu“, právě naopak, jak nakťukl Bednář, třetím gólem rozhodnout.

„Po zápase jsem říkal hráčům, že to utkání bylo spíš o nás, než o soupeři a že jsme si to prohospodařili sami. Je to prostě škoda. Je potřeba za stavu 2:0 hrát pořád tak, abyste dali gól. Zůstat na odpovědnosti, která tam byla v první půlce a dělat věci podle taktického plánu. Já jsem tam viděl věci, které do něj nepatří a které jsme správně nedělali. Takže jestli tohle utkání nám má nějak pomoct, jestli v tom najdeme nějaké pozitivum, tak tenhle průběh zápasu se stal naposledy. Jestli to něčemu mělo být, tak si hráči uvědomí, že je potřeba hrát celý devadesát minut a dávat do toho všechno, co umějí. V té druhé půlce tam byly věci, které nebyly v pořádku. Prostě pokud ta utkání budeme chtít vyhrávat na domácí půdě, tak těchhle věcí se budeme muset vyvarovat. Musíme být daleko pečlivější v defenzivě, protože do ofenzivy si myslím, že vždycky si nějakou tu šanci vytvoříme a jsme schopni udeřit. Ale směrem dozadu a k celkové organizaci hry jsou tam rezervy, na kterých musíme pracovat,“ naznačil trenér MFK, že přesně ví, kde jeho tým tlačí bota nejvíc.