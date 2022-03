Verdikt? Simr po roce a půl v jihomoravském celku skončil. „Na podzim odvedl kus dobré práce, těšilo mě, že měl chuť si ještě druhou ligu vyzkoušet a smekám před ním, jak to zvládal. V zimě se jeho role v mužstvu ovšem změnila, přednost dostávali jiní hráči, a tak jsme po všeobecné shodě došli k závěru, že naši spolupráci ukončíme,“ vysvětlil Zbořil.

Odchovanec brněnského fotbalu zamířil do Vyškova před startem ročníku 2020/2021, po němž se Jihomoravané radovali z postupu do druhé ligy. Pod vedením kouče Jana Trousila naskočil do jedenadvaceti soutěžních utkání a v nich vstřelil jedenáct branek.

Tentokrát však bývalého hráče Mladé Boleslavi nebo Zbrojovky Brno čeká boj o záchranu ve třetí lize. Otrokovice se v tabulce nacházejí aktuálně na předposledním sedmnáctém místě. Za nimi je pouze Dolní Benešov, který se předčasně odhlásil ze soutěže. „Pavel v jeho věku potřebuje hrát, mít v mužstvu důležitou roli a dohodl se s Otrokovicemi. Chci mu za vedení klubu poděkovat a popřát mu hodně zdraví a ať ještě nastřílí kupu gólů,“ uzavřel Zbyněk Zbořil.