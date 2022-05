Pětkrát ho zachránily před gólem. Jít balóny jen pár centimetrů víc do branky, tak dvěma střelám vyškovského kapitána Michala Klesy, jedné Ondřeje Vintra a Davida Moučky, a také a hlavičce Františka Matyse v poslední minutě by určitě v cestě do sítě nezabránil.

„Po zápase jsem si s ním povídal a on si dělal srandu, že se půjde s tyčkama vyfotit, že mu všichni přáli štěstí a ono přišlo tak fantasticky. Že všechno trefovalo tyče,“ potvrdil domácí kouč Jan Trousil radost dvacetiletého gólmana Dukly.

Jako s Duklou bychom chtěli hrát příští sezonu, říká trenér MFK Vyškov Trousil

Na druhé straně měl jednou podobné štěstí i brankář Vyškova Antonín Kinský. Ten je ještě o rok mladší než Štefan a svůj první start ve druhé nejvyšší soutěži absolvoval v prvním jarním kole. Rozlučku se soutěží mu mohl pokazit hned v první minutě Jan Pázler. Ale i jeho střela si našla brankovou konstrukci. V utkání juniorský reprezentant tolik práce jako gólman Dukly neměl a je škoda, že v závěru přišel o čisté konto. Po nevinně vyhlížející akci ho pět minut před koncem zblízka prostřelil David Kozel.

„Obě mužstva chtěla zakončit sezonu vítězně, takže náboj utkání mělo a mohlo se líbit. Škoda, že jsme nevyhráli. Ale možná je remíza zasloužená, i když jsme nastřelili pět tyčí, protože soupeř tam v prvním poločase také nějaké šance měl,“ upozornil strážce vyškovské klece.

Kinský přišel do MFK před jarem na půlroční hostování ze Slavie Praha a zatím není jisté, že s Duklou to byla jeho rozlučka s Vyškovem. Přiznal, že se tam cítí dobře, a také klub asi bude mít o jeho další služby zájem. Po zápase se ohlédl nejen za posledními devadesáti minutami sezony, ale i celým svým jarním působením.

Směr cesty nezměníme ani po záchraně II. ligy, říká manažer MFK Vyškov Zbořil

„Chtěl bych hodně poděkovat klukům i trenérům, jak mě ve Vyškově přijali. Hodně jsem si to tady užíval. Začátek nebyl jednoduchý, pár zápasů to z mé strany nebylo úplně ono, ale kluci i trenéři mě podrželi. Já jsem se snažil jim to vrátit a myslím si, že postupem času ty výkony šly nahoru a pak už jsem byl na hřišti platným taky,“ říkal s úsměvem.

Ať už zůstane, nebo se vrátí do Prahy, anebo půjde někam jinam, tak si z Vyškova odveze zkušenosti k nezaplacení.

„Tady jsem naskočil do profi fotbalu a ten skok byl opravdu obrovský. Fotbal je ve druhé lize hodně specifický a dlouho jsem si zvykal, že to už je úplně jiný fotbal, než v české třetí lize nebo dorosteneckých soutěžích. Úroveň je úplně někde jinde. Je to daleko víc svázané takticky, rychlost je taky o dost větší a souboje jsou o moc tvrdší. Ale nejvíc je rozdíl znát právě na té taktice a taktické vyzrálosti hráčů,“ sdělil Kinský.