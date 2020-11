Šňůrou tří vítězství vyplavali z „nejkalnějších“ vod a vypadalo to, že se do mužstva vrátila někdejší fotbalová pohoda. „Je to prostě smůla. Když už jsme si mysleli, že přijdou soupeři, se kterými bychom mohli sbírat body, tak soutěž skončila," ulevil si trenér Roman Zavřel.

Takže jaký pocit z odehraných deset kol ve vás převažuje?

Popravdě ani nevím, jak to mám hodnotit. A tím myslím celý tento rok. Bylo to zvláštní období, s jakým se zatím nikdo nesetkal. Když o tom začnu přemýšlet, tak jsou uložené spíše ty špatné věci. Pořád se něco začínalo a zase přerušovalo, těžko se hledala motivace k fotbalu. Ale abych odpověděl na otázku, žádný větší problém jsme na podzim řešit nemuseli a nakonec se nějaké body udělaly, takže to nemůžu vidět úplně negativně.

TJ Tatran Rousínov



krajský přebor - podzim 2020

Pořadí v tabulce:

11. Rousínov 10 3 2 5 13:14 11

Doma:

12. Rousínov 5 2 2 1 7:3 8

Venku:

11. Rousínov 5 1 0 4 6:11 3

Střelci:

4 - David Jukl, 3 - Filip Novotný, 2 - Tomáš Buršík, 1 - Petr Líznar, Jakub Mrázek, Roman Zavřel ml., Matěj Rozehnal

První kola ale byla hodně špatná…

Při zpětném pohledu musím připustit, že jsme vlastně od začátku ani nemohli moc očekávat. Přišlo hodně nových lidí, byla tam dlouhá pauza od posledního mistráku. V přátelácích mužstvo nebylo schopné, jak se říká, najít se, zvyknout si na sebe. Až si to začalo sedat a začalo se vyhrávat, tak se zase nehraje. Opravdu si nedovedu představit, co bude dál, co to s mužstvem zase udělá. Mužstvo potřebovalo nějaký čas. Důležitější než fotbal jako takový, bylo potřeba vytvořit si nějaké vzájemné osobní vztahy, chcete-li, tak tu správnou fotbalovou partu. Když už se začala rýsovat, tak se zase nehraje a netrénuje…

Ale určitě jsou tu i ryze fotbalové aspekty špatného startu. Zdálo se třeba, že s definitivním odchodem Miloše Žočka mužstvo jakoby ztratilo dirigenta.

Jasně že chyběl. Ale i Josef Lička. To jsou hráči na tuto soutěž rozdíloví. Takže je těžké je nahradit a udržet je, když už v mužstvu být nechtějí. U Miloše to chápu, ten mužstvo dlouhá léta táhl. Má své roky, tedy fotbalové, a ty se začínají projevovat na zdraví. Řekl mně, že má problémy s achillovkama a že už nemůže tolik trénovat. Že mu bude stačit občas si kopnout za béčko. Ujistil jsem ho, že budu rád, když v mužstvu zůstane, ale respektuju jeho argumenty, kam patří i pracovní vytížení a časově náročné trénování našich přípravek. Nicméně je to hráč, který by stále byl pro mužstvo platný, byť třeba jen na poločas. Pepa se rozhodl odejít. Tak, jak to cítím já, tak jsme se nějak nepotkali vzájemně. Možná jsme na to neměli dost času. Prostě jsme respektovali jeho přání odejít.

Za špímachra, jako byl Žoček se náhrada hledá těžko, Ličkovy góly měl nahradit Tomáš Juříček. V přípravě to naznačil, proč se pak ze sestavy vytratil?

Tohle se nám opravdu nepovedlo. Ano, je to hráč, od kterého jsme předpokládali, že bude dávat góly. Jeho přestup nás stal dost času a sil, chtěla ho i Bystrc. V podstatě se na nás úplně vykašlal. Co k tomu víc říct? Byli jsme v situaci, kdy jsme potřebovali koncového hráče, takže přišel, i když jsme neznali tak dobře jeho charakterové vlastnosti. Za sebe říkám, že jsme s ním prostě šlápli vedle.

Pokud byste naopak měl jmenovat hráče který vám udělal největší radost, byl by to Jiří Šlimar?

Především musím upozornit, že u nás to není o jednotlivcích, ale o celém mančaftu. Ale ano, Jirkovy výkony na stoperu mně radost dělaly. Zvlášť v jrho věku. Pro Rousínov je velkým příslibem do budoucna. Domácí kluk, hraje tu od žáků. Pochopil, co jsme po něm chtěli, ale hlavně sám je snaživý a chce se lepšit. Hodně mu pomohlo, že nastupuje vedle zkušených hráčů a především Matěje Rozehnala.

Pokud už zimní příprava a jaro budou moct probíhat normálně, čeká mužstvo hodně náročné období. Budete posilovat, či spíše rozšiřovat kádr?

To je problém. Za mě osobně říkám, že nejlepší by bylo, kdyby to zůstalo tak, jak jsme to měli před zastavením soutěží. Tedy, kdyby nás bylo třináct čtrnáct, všichni byli zdraví, chodili trénovat a v zápasech by se protočili. V našich podmínkách, když je hráčů víc, tak to prostě někdy nedělá dobrotu. Někteří hráči bývají naštvaní, že si zahrají málo. Samozřejmě dobře vím, že při třinácti čtrnácti hráčích je to velké riziko. Když se vám dva tři hráči zraní, nastává problém. Takže asi trochu rozšířit budeme muset. Ale o koho? Já už nejsem nakloněný tahat sem lidi z Brna, nebo nějaké další hotové fotbalisty. Ideální by bylo zase najít dorostence, který by zapadl podobně jako Šlimar. Hledat samozřejmě budeme a určitě někdo nový do přípravy přijde. Co z toho nakonec bude, to je otevřené. V tomto směru je pozitivum, že zase začala fungovat spolupráce s béčkem.

Čeká vás dvacet mistrovských zápasů, takže i zimní příprava musí asi být nějak uzpůsobená?

Pokud tedy vše začne, jak by mělo, pokusíme se o klasický model, na který je mužstvo zvyklé. S tím, že mistrovské zápasy asi začnou dřív. To je pro nás lepší, přípravné zápasy někdy nemívají žádnou hodnotu. Stačí jich pár.

Jarním cílem zřejmě bude rychle uniknout se stavu ohrožení sestupem…

Jistě, to by bylo dobré. Mužstvo na to máme, ale to už se opakuji. Není to jenom o fotbale. Na nás na začátku ležela velká deka a když jsme ji konečně odhodili, tak se přestalo hrát…